Der italienische Erstligist Cagliari Calcio hat auf seine jüngste Talfahrt reagiert und sich vom Trainer Massimo Rastelli getrennt. Am Sonntag hatten die Sarden mit 2:3 gegen FC Genua ihre vierte Niederlage in Folge kassiert.

Cagliari hat von den bisherigen acht Saisonspielen in der Serie A sechs verloren und belegt Platz 14. Wer Nachfolger des 48-Jährigen wird, der als erster Coach in dieser Saison in Italiens Eliteliga den Hut nehmen musste, steht noch nicht fest. Gehandelt werden Massimo Oddo und Giuseppe Iachini.