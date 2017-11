Nach dem blamablen WM-Aus und seinem Abschied aus der italienischen Nationalmannschaft will Torwart-Ikone Gianluigi Buffon von Rekordmeister Juventus Turin voraussichtlich am Ende der Saison einen Schlussstrich unter seine Karriere setzen.

"Ich werde mich wahrscheinlich am Ende dieser Saison zurückziehen. Zuvor werde ich versuchen, die Champions League zu gewinnen", sagte der 39-Jährige in einem auf der Juve-Homepage am Montag veröffentlichten Interview.

Buffon wird im Januar 40 Jahre

"Ich bin gelassen und fürchte nicht das Ende der Karriere. Ich bin neugierig auf das Leben. Ich habe keine Angst, mit dem Fußball aufzuhören", äußerte Buffon, der am 28. Januar 2018 sein 40. Lebensjahr vollendet. Sein letztes Spiel werde er wie sein erstes "mit Enthusiasmus und großem Stolz" bestreiten. Eine Karriere als Coach komme für ihn vorerst nicht infrage, der Aufgabe als Manager fühlt er sich im Augenblick noch nicht gewachsen.