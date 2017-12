Mario Balotelli will Nizza verlassen - und träumt von Manchester City

Anzeige

Mario Balotelli will Nizza verlassen - und träumt von Manchester City Balotelli kündigt Nizza-Abschied an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mario Balotelli wechselte 2016 zu OGC Nizza © Getty Images

Mario Balotelli will den OGC Nizza in absehbarer Zukunft verlassen. Wohin er am liebsten gehen würde, weiß der italienische Torjäger auch schon.