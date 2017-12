Anzeige

vergrößernverkleinern Hakan Calhanoglu traf bei der Fiorentina zum Ausgleich für Milan © Getty Images

Der AC Mailand bleibt auch im dritten Liga-Spiel in Folge in der Serie A ohne Sieg. In Florenz rettet Hakan Calhanoglu den Gästen zumindest einen Zähler.