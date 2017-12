Der italienische Rekordmeister Juventus Turin bleibt in der Serie A dem neuen Spitzenreiter SSC Neapel auf den Fersen. Am 17. Spieltag gewann die "Alte Dame" mit Sami Khedira in der Startelf beim FC Bologna ungefährdet mit 3:0 (2:0).

Miralem Pjanic (27.), der frühere Bayern-Angreifer Mario Mandzukic (36.) und Blaise Matuidi (64.) waren für Juve erfolgreich, das mit einem Punkt Rückstand auf Napoli (42) den zweiten Tabellenplatz kletterte.

Video Napoli schickt drei Warnungen an RB Leipzig

Benedikt Höwedes, der von Schalke 04 zunächst für eine Saison an die Bianconeri ausgeliehen ist, stand Trainer Massimiliano Allegri wegen eines Muskelfaserrisses weiter nicht zur Verfügung.

Neapel, im Februar Gegner von RB Leipzig in der Zwischenrunde der Europa League, hatte sich am Samstag beim FC Turin mit 3:1 (3:0) keine Blöße gegeben und die Tabellenführung übernommen, nachdem der vorherige Primus Inter Mailand 1:3 (1:1) gegen Udinese Calcio verloren hatte. Mit 40 Zählen ist Inter nur noch Tabellendritter.