Stillstand an der Tabellenspitze der Serie A: Nach dem torlosen Remis zwischen Spitzenreiter Inter Mailand und dem Tabellendritten Juventus Turin am Samstag bleiben auch der AS Rom und der SSC Neapel nicht zu Toren.

Rom holte gegen Chievo Verona beim 0:0 trotz bester Chancen nur einen Punkt und konnte keinen Druck auf die Konkurrenz ausüben. Mit 35 Zählen bleibt der Klub aus der Hauptstadt Vierter.

Neapel (39.) verpasste beim 0:0 gegen den AC Florenz den Sprung an die Tabellenspitze. Der Abstand auf Inter beträgt weiterhin einen Punkt.

