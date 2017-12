Der SSC Neapel verbringt die Weihnachtstage an der Tabellenspitze der italienischen Serie A. Der frühere Europapokalsieger bezwang Sampdoria Genua am Samstag 3:2 (3:2) und ist mit 45 Punkten am Abend von Juventus Turin (41 Punkte, gegen AS Rom) nicht mehr zu verdrängen.

Ein weiteres Präsent erhielt Napoli in Form der überraschenden 0:1 (0:1)-Niederlage des Verfolgers Inter Mailand bei Sassuolo Calcio. Inters Mauro Icardi hatte in der 49. Minute die Chance zum Ausgleich per Elfmeter, aber traf nicht (DATENCENTER: Tabelle).

Marek Hamsik (39.) drehte währenddessen ein turbulentes Spiel im Stadio San Paolo für Neapel zum 3:2. Es war ein Treffer mit großer Bedeutung: Der Slowake ließ mit seinem 116. Pflichtspieltor Diego Maradona hinter sich.

(DAZN zeigt internationale Top-Ligen wie die Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Alan (16.) und Lorenzo Insigne (33.) hatten zuvor für die Gastgeber getroffen, Gaston Ramirez (2.) und Fabio Quagliarella (27.) für Genua.