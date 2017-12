Walter Zenga ist der neue Trainer des italienischen Erstligisten FC Crotone.

Der 57 Jahre alte frühere italienische Nationaltorwart ersetzt Davide Nicola, der zwei Tage zuvor seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte. Crotone belegt mit zwölf Punkten Platz 16 in der Serie A und bangt um den Klassenerhalt (DATENCENTER: Die Tabelle).

Der ehemalige Inter-Keeper Zenga hatte zuletzt im vergangenen Jahr den englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers trainiert. In seiner mittlerweile 18-jährigen Trainer-Karriere war er auch schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Rumänien, Serbien, der Türkei, Saudi Arabien und in seiner Heimat Italien für Sampdoria Genua tätig.