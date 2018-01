Italiens Rekordmeister Juventus Turin bleibt Spitzenreiter SSC Neapel in der Serie A auf den Fersen.

Mit dem 1:0 (1:0) gegen CFC Genua am Montagabend schob sich der Titelverteidiger (53) mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf in der Tabelle wieder bis auf einen Zähler an Napoli (54) heran.

Genua (21) liegt auf dem 15. Rang (DATENCENTER: Die Tabelle).

(DAZN zeigt die Serie A live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Zwei Ex-Münchner sorgten dafür, dass Juve trotz offensiver Harmlosigkeit seine Serie auf zwölf Pflichtspiele nacheinander ohne Niederlage ausbaute: Douglas Costa traf in der 16. Spielminute auf Vorlage von Mario Mandzukic.