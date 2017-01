Lukas Podolski steht bekanntlich vor einem Wechsel zu Beijing Gouan aus der chinesischen Super League.

Nun kommen erste Details zum angebotenen Vertrag auf. So berichtet die Sport Bild, dass der 31-Jährige in Peking satte neun Millionen Euro Nettogehalt beziehen soll. Dies stellt sicherlich ein Vielfaches von seinem Verdienst in der Türkei dar, jedoch deutlich weniger als Carlos Tevez einstreicht. Der Argentinier erhält 40 Millionen Euro im Jahr - allerdings brutto - und ist damit der bestverdienendste Fußballer der Welt.

Vertreter von Gouan sollen bereits in der Türkei weilen, um den Transfer perfekt zu machen. Podolski mauerte indes und erklärte NTV Spor: "Ich habe mich noch nicht entschieden."

Galatasaray Istanbuls Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu hatte am Samstag erklärt, dass "der Transfer in der Abschlussphase" sei. Galatasaray würde Podolski zwar gerne behalten, doch "der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren", berichtete Nazifoglu.

Der Wechsel könnte schnell über die Bühne gehen. Galatasaray will Planungssicherheit. "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht", so der Verantwortliche.

Podolski steht in Istanbul noch bis 2018 unter Vertrag.