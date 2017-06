Eine Bus-Tour durch die Innenstadt oder eine Feier auf dem Rathausbalkon sind nichts gegen die Titelfeier von Besiktas.

Der türkische Meister setzte bei den Feierlichkeiten anlässlich seines 13. Titels in der türkischen Süper Lig noch einen drauf und veranstaltete eine Bootsparade.

Rund 100 Boote sollen an dem Spektakel am Bosporus teilgenommen haben. Die Spieler waren per Schiff zu ihrem letzten Ligaspiel gegen Osmanlispor (4:0) gereist und wurden dabei von zahlreichen Booten mit Fans begleitet.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Team um Ex-Nationalspieler Andreas Beck mit einem 4:0-Sieg bei Gaziantepspor vorzeitig die Titelverteidigung perfekt gemacht.