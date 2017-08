Celtic Glasgow hat mit einer beeindruckenden Choreographie seine Unterstützung für Conor McGregor im Mega-Fight gegen Floyd Mayweather dokumentiert.

Vor dem Playoff-Hinspiel gegen den FC Astana (5:0) in der Qualifikation zur Champions League empfing die Spieler ein großes Banner mit dem Spruch: "Wir sind nicht hier, um teilzunehmen - wir sind hier, um das Kommando zu übernehmen!"

Diesen Spruch gebrauchte UFC-Star McGregor schon mehrfach in Pressekonferenzen, um Mayweather herauszufordern. Das Kürzel CFC (Celtic Football Club) war dabei der Schrift der Ultimate-Fighting-Liga UFC angeglichen.

McGregor bedankt sich bei Celtic

McGregor stammt aus Irland - der Katholizismus verbindet seit langer Zeit die grüne Insel mit dem schottischen Topklub.

McGregor selbst bedankte sich aufrichtig via Twitter für die Unterstützung: "Celtic Football Club ERHEBE DICH! So sieht Unterstützung bis zum Tod von deinen Fans aus. Was für ein Bild, was für ein Team! Danke an alle!"

Der "Notorius One" trifft in der Nacht vom 26. auf den 27. August auf den ungeschlagenen Floyd Mayweather, DAZN überträgt das Box-Spektakel aus Las Vegas LIVE ab 3 Uhr.