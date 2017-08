Conor McGregor hat vor seinem Mega-Fight gegen Floyd Mayweather erneut Unterstützung der besonderen Art erhalten.

Ein Fan schrieb dem UFC-Champion einen Song und wird nun sogar extra nach Las Vegas eingeflogen - und das alles auch noch für einen guten Zweck.

Aber der Reihe nach...

Mick Konstantin - seines Zeichens Lehrer, Sänger und Songwriter aus Kildare, Irland, sowie großer Fan des irischen UFC-Stars Conor McGregor, hat seinem Idol vor dessen Mega-Fight gegen Floyd Mayweather einen Song namens "There's only one Conor McGregor" (deutsch: "Es gibt nur einen Conor McGregor") gewidmet.

Vergangene Woche veröffentliche er auf seiner Facebookseite das zum Song gehörige Video - und dieses ging in den sozialen Medien so durch die Decke, dass es sich binnen weniger Stunden weltweit verbreitete. Mittlerweile ist der Song sogar bei iTunes und Spotify zum Download erhältlich.

"Es war wirklich ein bisschen verrückt, ich hätte mir niemals erträumt, dass der Song diese Dimensionen erreicht", sagte Konstantin über seinen Mega-Erfolg.

McGregor lädt Fan zum Kampf ein

Bislang wurde der Videoclip zum Song schon über dreieinhalb Millionen Mal angesehen - und einer davon war Conor McGregor selbst.

Der Boxer war total begeistert von dem Song und sorgte kurzerhand dafür, dass Konstantin und eine Begleitperson für den nach Las Vegas eingeladen werden - Flug, Unterkunft und Eintrittskarten inklusive.

"Ich konnte es nicht glauben, aber McGregors Team rief mich am Tag darauf an und sagte mir, dass Conor den Song toll findet. Sie haben mich gefragt, ob ich zum Kampf will", so Konstantin.

Konstantin spendet Einnahmen

Da dies wohl der Trip seines Lebens werden wird, möchte der Ire im Gegenzug auch etwas zurückgeben.

Er hat sich entschieden, die Geldsumme, die bis zum Kampf aus den Einnahmen der iTunes-Downloads entsteht, an die Kinderklinik "Our Lady’s Children’s Hospital" in Crumlin - der Geburtsstadt McGregors - zu spenden.

"The Notorius" trifft in der Nacht vom 26. auf den 27. August auf den ungeschlagenen Floyd Mayweather, DAZN überträgt das Box-Spektakel aus Las Vegas LIVE ab 3 Uhr.