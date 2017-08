Eines der größten Sportevents des Jahres ist nur noch wenige Tage entfernt.

Doch bevor Flyod Mayweather und Conor McGregor im Ring auf einander treffen, werden sie sich noch zwei Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.

Jetzt kostenlosen Testmonat bei DAZN sichern und neben Mayweather vs. McGregor auch den Saisonstart in den europäischen Top-Ligen wie Premier League und La Liga live sehen!

Am Mittwoch bekommen die beiden Kontrahenten zum letzten Mal die Gelegenheit auf großer Bühne zu beweisen, dass sie nicht nur mit den Fäusten austeilen können.

Auf der abschließenden Pressekonferenz (ab 21.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) werden sich die Superstars eine letzte Verbal-Schlacht liefern. Seit Monaten fliegen die Giftpfeile hin- und her, eine groß mündige K.O.-Ansage jagt die nächste. Beste Unterhaltung ist garantiert. Am Freitag steht dann noch das offizielle Wiegen an.

Zuletzt provozierte Mayweather mit der Aussage, dass sein Gegner immer noch viel zu schwer sei - und nicht rechtzeitig das festgeschriebene Gewicht erreichen werde. Am Freitag dürfen beide Kämpfer nur noch 154 Pfund (knapp 70 Kilogramm) wiegen.

"Ich habe schon früher gesagt, dass ein wahrer Champion diszipliniert ist. Und sehr verantwortungsbewusst", sagte Mayweather - siegreich in all seinen 49 Profikämpfen - im Interview mit FightHype.

Mayweather geht davon aus, dass McGregor über dem Limit liegen wird - und freut sich auf eine saftige Straf-Zahlung. Gekämpft werden soll aber auf jeden Fall. Schließlich geht es um einen der größten Kämpfe des Jahres.