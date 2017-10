Box-Profi Chris Eubank Jr. hat bei der millionenschweren Muhammad-Ali-Trophy im Supermittelgewicht das Halbfinale erreicht.

Der britische Champion des kleineren IBO-Verbandes gewann sein Viertelfinale in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle gegen Avni Yildirim durch K.o. in der dritten Runde. Für den Türken Yildirim war es die erste Niederlage im 17. Profikampf.

Eubank trifft im Halbfinale auf den Sieger des Kampfes zwischen den beiden britischen Kontrahenten George Groves und Jamie Cox am 14. Oktober in London. Die deutschen Farben werden im Supermittelgewicht durch Jürgen Brähmer vertreten. Der Ex-Weltmeister steigt zu seinem Viertelfinale am 27. Oktober in seiner Heimatstadt Schwerin gegen Rob Brant (USA) in den Ring.

Eubank (28) hatte im Juli den Berliner Ex-Champion Arthur Abraham einstimmig nach Punkten besiegt und sich damit vor Abraham das Ticket für die Trophy gesichert.

Das neue Turnier der World Boxing Super Series um die Ali-Trophy wurde unter anderem von Promoter Kalle Sauerland (Hamburg) aus der Taufe gehoben. Das mit bis zu 50 Millionen Dollar dotierte Format startete mit den Gewichtsklassen Supermittel und Halbschwer. Die Finals sollen im Mai 2018 ausgeboxt werden.