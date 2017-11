Box-Weltmeister Tyron Zeuge muss wegen einer Virus-Infektion seine Titelverteidigung gegen den Nigerianer Isaac Ekpo am 2. Dezember in Potsdam absagen. Das teilte der Sauerland-Boxstall am Samstag mit.

Der Supermittelgewichtler hatte im Juni in Wetzlar seinen WBA-Titel gegen den Engländer Paul Smith erfolgreich verteidigt.