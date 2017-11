Am Samstagabend trifft sich in Unterföhring Deutschlands Kampfsportelite. SPORT1 ist bei Keta's Fight Gala live dabei (Samstag, ab 22 Uhr live im TV), wenn Boxweltmeisterin Christina Hammer ihre Gürtel der Verbände WBC und WBO im Mittelgewicht verteidigen will.

Die Dortmunderin, bis dato noch ungeschlagen, bestreitet gegen Gifty Amanua Ankrah aus Ghana eine freiwillige Titelverteidigung. Die 27-jährige "Boxerin des Jahres 2017" zeigt sich selbstbewusst. "Die USA habe ich mir immer vorgenommen. Natürlich ist das ein großes Thema, worüber viele reden", sagte Hammer: "Aber jetzt muss ich zunächst Gifty Amanua Ankrah schlagen. Ich denke Schritt für Schritt, Kampf für Kampf."

Für 2018 sind unter anderem Duelle mit der US-Amerikanerin Claressa Shields (22), Weltmeisterin im Supermittelgewicht, geplant.

Vor dem Kampf gegen die 36 Jahre Afrikanerin (sieben Siege, vier Niederlagen, ein Unentschieden) ist Hammer optimistisch. "Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich weiß, was ich zu tun habe. Im Ring bin ich auf meinem Gebiet, da fühle ich mich wohl", sagte die Favoritin.

Neben Hammer gibt es auch weiteren Kampfsport der Extraklasse zu bewundern. Der frisch gebackene K1-Europameister Ferit Keta kämpft im Cruisergewicht um den deutschen Meistertitel.

Als Kommentator ist für SPORT1 Matthias Preuss im Einsatz.