Attentat in Las Vegas: UFC-Boss Dana White will Million spenden

Anzeige

Attentat in Las Vegas: UFC-Boss Dana White will Million spenden Vegas: UFC plant Millionen-Spende / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern UFC-Präsident Dana White will mit einer Spende den Angehörigen der Opfer aus Las Vegas helfen © Getty Images

Das Attentat in Las Vegas sorgt auch im Sport für große Bestürzung. UFC-Boss Dana White will eine Millionen Dollar sammeln, auch die NFL bietet Hilfe an.