Die Wrestling-Liga WWE rund um den SummerSlam zwei größere Verletzungsfälle zu beklagen.

Am Abend vor der zweitgrößten Show des Jahres in Brooklyn setzte sich die japanische Titelträgerin Asuka außer Gefecht, am Abend danach der 2,13-Meter-Mann Big Cass.

Asuka, Champion der Entwicklungsliga NXT brach sich bei TakeOver: Brooklyn das Schlüsselbein, sie fällt sechs bis acht Wochen aus. Die 35-Jährige, die den Titel seit über 500 Tagen hält, war bei einem Wurf ihrer Gegnerin Ember Moon unglücklich gelandet.

Big Cass muss Match abbrechen

Bei der TV-Show Monday Night RAW erwischte es dann Cass in einem "Brooklyn Street Fight" gegen Ex-Partner Enzo Amore.

Als Cass einen Big Boot, einen hohen Fußtritt gegen Amore zeigen wollte, klappte er zusammen und konnte darauf sein Knie nicht mehr belasten. Das Match musste abgebrochen werden. Das Ausmaß seiner Verletzung ist noch unklar.

Das Tag Team, das Cass und Amore bildeten, war vor kurzem aufgelöst worden, Cass ist dabei als Bösewicht zum Einzelstar aufgebaut zu werden.