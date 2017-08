Bizarre Schockbilder, eine große Wiedervereinigung und eine große Keilerei: Kurz vor dem WWE SummerSlam 2017 ging es bei Monday Night RAW noch einmal hoch her.

Bei der TV-Show wurden die letzten großen Matches der zweitgrößten WWE-Show des Jahres festgezurrt - eines davon in bildstarker, aber seltsamer Weise.

Die Rivalen Finn Balor und Bray Wyatt lieferten sich zuerst eine Backstage-Prügelei, dann ein Match im Ring, das Wyatt mit seiner Spezialaktion Sister Abigail gewann (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Damit nicht genug: Wyatt verpasste Balor eine zweite Sister Abigail - und übergoss ihn dann mit roter Farbe. Ein wütender Balor forderte und bekam darauf ein Rückmatch gegen Wyatt beim SummerSlam.

Er versprach, dabei "den Dämon zu entfesseln". Zum ersten Mal seit dem SummerSlam im vergangenen Jahr - in dem Balor den Universal Title gewann, den er dann verletzt abtreten musste - wird er also wohl wieder mit seinem "Demon"-Charakter und dem spetakulären Bodypainting antreten.

Ambrose und Rollins wieder vereint

Außerdem: Nach Wochen des gegenseitigen Misstrauens schlossen Dean Ambrose und Seth Rollins offiziell Frieden und erneuerten ihre vor drei Jahren zerbrochene Partnerschaft.

Zwar stritten sich die beiden bei ihrer Begegnung im Ring zunächst wieder, prügelten gar aufeinander ein - als jedoch die Tag Team Champions Cesaro und Sheamus dann beide attackierten, schlugen Ambrose und Rollins gemeinsam zurück. Nachdem die Feinde gemeinsam vertrieben waren, besiegelten Ambrose und Rollins ihr neues Bündnis mit dem symbolischen Faust-Gruß ihrer alten Shield-Gruppierung.

Beim SummerSlam geht es dann gleich gegen Cesaro und Sheamus um die RAW Tag Team Titles.

Wilde Prügelei zum Abschluss

Auch der Hauptkampf zwischen Universal Champion Brock Lesnar und seinen drei Herausforderern Roman Reigns, Samoa Joe und Braun Strowman wurde standesgemäß angeheizt.

Lesnar - der angekündigt hatte, bei einem Titelverlust die Liga zu verlassen - wurde zum Abschluss der Show bei einer Ansprache seines Advokaten Paul Heyman nacheinander von dem Gegner-Trio unterbrochen und es wurde handfest.

Zunächst schaltete Reigns Joe, dann Strowman Reigns aus. Es prügelten sich dann die Monster Lesnar und Strowman, ohne dass eine Reihe von Security-Männern etwas dagegen ausrichten konnte.

Erst als auch noch eine Reihe von Wrestler-Kollegen heranrückte, konnten die beiden mühevoll in Zaum gehalten werden.

Die weiteren RAW-Highlights:

- Im Finale eines Mini-Turniers wurde ermittelt, wer die verletzte Bayley in ihrem Titelmatch gegen Alexa Bliss vertreten soll. Sasha Banks konnte Gegnerin Nia Jax in ihren Aufgabegriff Banks Statement nehmen und die mächtige Jax mit einem Tornado DDT wieder in die Knie zwingen, als die sich aufrichtete. Jax klopfte ab.

- Vor dem Gigantenduell zwischen The Big Show und Big Cass beim SummerSlam gingen die mit Cass verbündeten Luke Gallows und Karl Anderson auf Big Show los. Mit dem Gitter des Käfigs, in dem Cass' Ex-Partner Enzo Amore beim SummerSlam eingesperrt sein wird, klemmten sie Big Shows rechte Hand ein und machten damit dessen mächtige rechte Gerade vor dem Kampf unschädlich.

- In einem vorgezogenen Titelmatch vor dem SummerSlam traf Cruiserweight Champion Neville auf den Japaner Akira Tozawa. Tozawa sicherte sich mit einem Senton Splash vom Seil den Sieg und beendete so die sechseinhalb Monate lange Regentschaft des Briten.

- Ein Match zwischen Jason Jordan und The Miz wurde mit einer Attacke von Miz' Helfern Bo Dallas und Curtis Axel auf Jordan unterbrochen. Die Hardy Boyz kamen dem angeblichen Sohn von RAW-General-Manager Kurt Angle zu Hilfe, es folgte ein Six Man Tag Team Match, das Jordan und die Hardys gewannen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

WWE RAW Women's Title #1 Contendership Match: Sasha Banks besiegt Nia Jax

WWE Cruiserweight Title Match: Akira Tozawa besiegt Neville (c) - TITELWECHSEL!

Bray Wyatt besiegt Finn Balor

Mickie James besiegt Emma

Non Title Match: Jason Jordan besiegt The Miz durch Disqualifikation

Jason Jordan & The Hardy Boyz besiegen The Miz, Bo Dallas & Curtis Axel