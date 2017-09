72 Jahre ist WWE-Boss Vince McMahon mittlerweile alt, aber noch immer ist er bereit Prügel einzustecken.

Fast 20 Jahre nach seiner legendären Fehde gegen Stone Cold Steve Austin legte McMahon in der Nacht zum Mittwoch einen seiner selten gewordenen Ringauftritte hin: Bei der TV-Show WWE SmackDown Live in Las Vegas trat er Top-Bösewicht Kevin Owens entgegen - und wurde Opfer einer blutigen Attacke (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Kevin Owens' nächster Streich

Hintergrund-Story des Auftritts war eine Prügelei zwischen Owens und Vince McMahons als Chef von SmackDown auftretendem Sohn Shane vergangene Woche. Owens hatte Shane den Tod gewünscht und dessen Kinder beleidigt, weil er sich von ihm betrogen fühlte, Shane hatte deshalb auf ihn eingeprügelt und eine Suspendierung kassiert.

Owens stand nun im Mittelpunkt der Folgeshow, drohte damit WWE zu verklagen, alles auf den Kopf zu stellen und SmackDown zur "Kevin Owens Show" zu machen.

Vince McMahon blutet nach Kopfstoß

Boss Vince trat ihm am Ende der Show schließlich entgegen und warnte ihn vor einer Klage: Er sei ein Milliardär und würde ihn vor Gericht vernichten - und überhaupt: Er hätte Shane nicht suspendiert, weil er Owens attackiert hätte, sondern weil er es nicht zu Ende gebracht hätte. Bei der nächsten Großveranstaltung Hell in a Cell am 8. Oktober werde es ein Match zwischen Shane und Owens geben, dort könne Shane es zu Ende bringen.

Owens fragte Vince, ob er damit die Erlaubnis habe, einen McMahon besinnungslos zu prügeln. Vince bejahte - und bekam dann von Owens einen Kopfstoß verpasst, der ihm eine Platzwunde zufügte.

Es folgten Schläge, ein Tritt in die Rippen, ein Superkick und schließlich noch ein Sprung vom Seil, ehe Owens schließlich unter den Augen zahlreicher Offizieller und Vinces Tochter Stephanie vom WWE-Boss abließ.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

WWE United States Title Match: AJ Styles (c) besiegt Tye Dillinger

WWE SmackDown Tag Team Title Street Fight: The New Day (Big E & Kofi Kingston) besiegen The Usos (Jimmy & Jey Uso) (c) - TITELWECHSEL!

WWE SmackDown Women's Title Match: Natalya (c) besiegt Naomi

Chad Gable & Shelton Benjamin besiegen The Hype Bros. (Mojo Rawley & Zack Ryder)