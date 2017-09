Superstar John Cena gegen den aufstrebenden Roman Reigns, Universal Champion Brock Lesnar gegen den aufstrebenden Braun Strowman: Bei WWE No Mercy 2017 steigen zwei mit Spannung erwartete Duelle der Wrestling-Generationen.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches bei der kommenden Großveranstaltung im Staples Center von Los Angeles - und wie sie im TV und im Livestream zu empfangen ist.

Die Match-Card für WWE No Mercy 2017:

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman

John Cena vs. Roman Reigns

WWE RAW Tag Team Title Match: Dean Ambrose & Seth Rollins (c) vs. Cesaro & Sheamus

WWE RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks vs. Nia Jax vs. Emma

WWE Cruiserweight Title Match: Neville (c) vs. Enzo Amore

Finn Balor vs. Bray Wyatt

WWE No Mercy 2017 ist in der Nacht zum Montag, den 25. September, ab 2 Uhr im kostenpflichtigen Streaming-Portal WWE Network und auf Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.