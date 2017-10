Ein Käfigduell sechs Meter über dem Boden, hochriskante Manöver und am Ende ein Schockeffekt: Shane McMahon und Kevin Owens hielten bei der Wrestling-Großveranstaltung WWE Hell in a Cell, was ihr Hauptkampf versprach.

Das als Hassduell inszenierte Match - gehypet unter anderem durch eine blutigen Attacke von Owens auf Shanes Vater, WWE-Boss Vince McMahon - hatte seine ersten Höhepunkte schon innerhalb des Käfigs: Owens flog durch einen Tisch, als seine Flugaktion "Cannonball" daneben ging, Shane packte dann seine Stunts aus: ein Flying Elbow und auch sein berühmtes "Coast to Coast", bei dem er vom obersten Seil aus quer durch den Ring segelte und Owens eine Mülltonne ins Gesicht trat.

Owens befreite sich aus dem Cover, indem er seinen Fuß aufs Seil legte - wobei die Kommentatoren darauf hinwiesen, dass McMahon gemäß den Regeln des Matches eigentlich trotzdem hätte gewinnen müssen, der Ringrichter hätte falsch entschieden (SPORT1 erklärt: So funnktioniert die Showkampf-Liga WWE).

McMahon öffnete dann mit einem Bolzenschneider die Käfigtür und verlagerte den Kampf außerhalb der Stahlstruktur. Nachdem er McMahon mit einem Kopfstoß auf ein Kommentatorenpult niedergestreckt hatte, kletterte Owens auf den Käfig und deutete an, auf McMahon herunterzuspringen - traute sich dann aber doch nicht.

Tiefer Fall für Shane McMahon

Shane folgte Owens dann auf den Käfig, es kam zu einem Schlagabtausch sechs Meter über dem Boden, mit diversen Andeutungen, dass einer der beiden herunter oder durch das Dach fallen könnte.

Owens kletterte schließlich wieder herunter, wurde dabei aber von Shane abgefangen und stürzte aus halber Höhe durch einen Kommentatorentisch. McMahon kletterte dann wieder aufs Käfigdach und sprang auf Owens herab - als plötzlich Sami Zayn zur Stelle war und Owens aus dem Weg schob.

Sami Zayn half bei WWE Hell in a Cell 2017 plötzlich seinem Erzfeind Kevin Owens © twitter.com/WWE

Zayn, eigentlich seit Jahren der Erzfeind von Owens, legte Owens dann auf Shane und wies den Ringrichter an, bis drei zu zählen. Der bisherige Publikumsliebling legte also einen Heel-Turn, einen Wandel zum Bösewicht hin. Owens war damit der Sieger des Matches, McMahon wurde zum Ende der Show von Sanitätern versorgt und auf eine Trage gelegt.

Die weiteren Highlights:

- Das erste Hell-in-a-Cell-Match gab es gleich zu Beginn: Die Tag Team Champions The New Day beschlossen ihre Langzeitfehde mit den Usos. Die beiden Teams blieben innerhalb des Käfigs - etwas Steigerungspotenzial musste ja bleiben -, reizten aber dort ihre Möglichkeiten aus: Stühle, Kendostäbe, Stahlketten und Posaunen (!) kamen zum Einsatz.

Xavier Woods (l.) nutzte Kendostäbe gegen die Usos als Schlagwaffe und als Fesseln © twitter.com/WWE

Vor allem die Usos taten sich mit Brutalität hervor: Unter anderem wurde Xavier Woods von ihnen mit Handschellen gefesselt und mit Kendostab-Schlägen malträtiert. Woods konnte seinen Partner Big E noch retten, als die Usos ihm ihren Doppel-Splash vom obersten Seil verpassten. Dann aber bekam Woods selbst den Doppel-Splash auf einen Stuhl ab, womit das Match vorbei war.

Die Usos gewannen die Tag Team Title des SmackDown-Rosters © twitter.com/WWE

- Nachdem ihre ersten beiden Duelle schnell vorbei waren, gab es diesmal ein längeres Match zwischen Randy Orton und Rusev. Orton gewann es, nachdem Rusev seinem Spezialmanöver RKO zuerst auswich und beinahe seinen Accolade-Aufgabegriff ansetzte, Orton dann aber doch noch einen RKO durchzog.

- AJ Styles musste seinen US Title gegen Baron Corbin verteidigen - und auch gegen Tye Dillinger, der dem Match kurzfristig hinzugefügt wurde, weil er Corbin kürzlich besiegt hatte. Corbin beschwerte sich zunächst darüber, am Ende aber kam es ihm zupass: Er räumte Styles aus dem Weg, nachdem der mit dem Phenomenal Forearm gegen Dillinger vor dem Sieg stand, pinnte Dillinger selbst und sicherte sich den Titel.

Baron Corbin (r.) gewann den US Title gegen AJ Styles und Tye Dillinger (M.) © twitter.com/WWE

- Damenchampion Natalya traf in einem Duell der Legendentöchter auf Charlotte Flair. Natalya bearbeitete systematisch das linke Bein von Charlotte, die trotzdem auftrumpfte und nach einem Moonsault das Heft in die Hand nahm. Die bedrängte Natalya schlug Flair dann mit einem Stuhl nieder und handelte sich so die Disqualifikation ein - womit sie das Match verlor, aber gemäß den WWE-Regeln den Titel behielt.

Natalya behielt ihren Damentitel gegen Charlotte Flair nur dank eines schmutzigen Tricks © twitter.com/WWE

- Im Schatten der Hell-in-a-Cell-Kämpfe fiel das World-Title-Match zwischen Champion Jinder Mahal und Shinsuke Nakamura etwas zu gewöhnlich aus. Die Singh Brothers, die Mahal im letzten Duell zu einem unfairen Sieg verhalfen, wurden diesmal nach erneuten Eingriffen vom Ring verwiesen. Nakamura gelang sein Kinshasa-Kniestoß, aber Mahal flüchtete sich in die Seile und dann aus dem Ring. Nachdem Nakamura ihn wieder einfing, überraschte Mahal ihn mit seinem Finisher, dem Khallas - der Sieg für den Maharadscha.

Jinder Mahal (o.) behielt seinen World Title gegen Shinsuke Nakamura © twitter.com/WWE

- "Glorious" Bobby Roode absolvierte sein Pay-Per-View-Debüt für WWE erfolgreich, er besiegte Dolph Ziggler mit einem Einroller, bei dem er mit einem Griff an die Hose die Hebelwirkung verstärkte. Ziggler rächte sich, indem er Roode mit dem Zig Zag niederstreckte.

Bobby Roode feierte einen Sieg über Dolph Ziggler © twitter.com/WWE

Die Ergebnisse von WWE Hell in a Cell 2017:

WWE SmackDown Tag Team Title Hell in a Cell Match: The Usos (Jimmy & Jey Uso) besiegen The New Day (Big E & Xavier Woods) (c) - TITELWECHSEL !!!

Randy Orton besiegt Rusev

WWE United States Title Match: Baron Corbin besiegt AJ Styles (c), Tye Dillinger - TITELWECHSEL !!!

WWE SmackDown Women's Title Match: Charlotte Flair besiegt Natalya (c) durch Disqualifikation

WWE World Title Match: Jinder Mahal (c) besiegt Shinsuke Nakamura

Bobby Roode besiegt Dolph Ziggler

Hell in a Cell Falls Count Anywhere Match: Kevin Owens besiegt Shane McMahon