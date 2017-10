Die Rückkehr der populärsten WWE-Gruppierung der vergangenen Jahre rückt näher.

Bei der TV-Show Monday Night RAW gab es weitere Andeutungen, dass "The Shield" sich wieder zusammentut: Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins trafen sich am Ende in der Umkleidekabine - nachdem sie zuvor jeweils Abreibungen ihrer jeweiligen Feinde kassiert hatten.

Zu Beginn der Show waren es zunächst die Tag Team Champions Rollins und Ambrose, die sich Prügel einhandelten: Nachdem Rollins ein Match gegen Braun Strowman verlor, wurden er und sein Partner Ambrose vom "Monster Among Men" abgefertigt. Hinterher gingen auch noch Sheamus und Cesaro ein weiteres Mal auf ihre Erzrivalen los.

Wieder wird The Shield verhöhnt

Das irisch-schweizerische Gespann mischte sich später auch ein, als Roman Reigns Intercontinental Champion The Miz herausforderte - der Reigns vergangene Woche mit seiner "Miztourage" zusammenschlug und mit dem Shield-Gruß verhöhnte.

Sheamus und Cesaro zerrten Reigns aus dem Ring und verursachten so Miz' Disqualifikation (wodurch er Champion blieb). Zusammen verpasste das Schurken-Trio Reigns erst seine eigenen Standard-Aktionen - und dann auch noch eine Triple Powerbomb, das Spezialmanöver des Shield.

Es sieht so aus, als ob das Original-Shield das nicht auf sich sitzen lassen will: Am Ende der Show kamen Ambrose, Reigns und Rollins in der Umkleide zusammen und tauschten wortlos Blicke aus.

Es sieht alles danach aus, als ob sich die Gerüchte bestätigen, dass The Shield bei der Großveranstaltung TLC am 22. Oktober wieder in Aktion treten wird - derselben Show, bei der sie vor fünf Jahren ihr legendäres Match gegen Daniel Bryan, Kane und Ryback hatten.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Braun Strowman besiegt Seth Rollins

Elias besiegt Titus O'Neal

WWE RAW Women's Title #1 Contendership Match: Mickie James besiegt Nia Jax durch DQ

Karl Anderson & Luke Gallows besiegen Jason Jordan & Matt Hardy

Intercontinental Title Match: Roman Reigns besiegt The Miz (c) durch DQ

Bayley & Sasha Banks besiegen Alicia Fox & Emma