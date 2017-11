WWE-Legende Triple H wollte sich als Held des Abends feiern - sofort allerdings deutete sich der Gegenschlag an.

Nach dem turbulenten Sieg von Team RAW bei der Großveranstaltung Survivor Series eröffnete Show-Chefin Stephanie McMahon Monday Night RAW und würdigte díe Leistung ihres Mannes im Teamduell gegen die Stars von SmackDown Live.

Der "Cerebral Assassin" erntete jedoch sofort wütende Reaktionen der Männer, die er auf dem Weg dorthin gegen sich aufgebracht hatte. General Manager Kurt Angle - von Triple H während der Series attackiert - drohte dem WWE-Vorstand ebenso Rache an wie dessen Story-Sohn Jason Jordan - auf dessen Kosten sich Triple H ins RAW-Team hineinmanövriert hatte.

Triple H trat beiden noch selbstbewusst entgegen, den taktischen Rückzug aber trat er an, als auch noch das "Monster Among Men" Braun Strowman auftauchte. Stephanie löste die Situation, indem sie zwei der neuen Feinde gegeneinander hetzte: Sie setzte ein Match zwischen Strowman und Jordan an (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

SPORT1 fasst die weiteren RAW-Highlights zusammen:

- Samoa Joe und Finn Balor, alte Rivalen in der Entwicklungsliga NXT, fochten ihre neu entflammte Rivalität im Ring aus. Es gab einen überraschend klaren Sieg für Joe mit dessen Aufgabegriff Coqúina Clutch.

- Dean Ambrose und Seth Rollins nahmen nach dem Sieg von The Shield über The New Day bei den Series wieder die Tag-Team-Titel ins Visier. Ambrose trat in einem Einzelmatch gegen Co-Champion Sheamus an und besiegte ihn mit den Dirty Deeds.

- Zwei Doping-Affären, Sextape-Ärger und ein Polizeieinsatz wegen eines Ehestreits liegen hinter ihr. Nun ist der gefallene Wrestling-Jungstar Paige zurück bei WWE. Die Britin unterbrach ein Match, in dem eigentlich eine neue Herausforderin für Damenchampion Alexa Bliss ermittelt werden sollte. Paige tauchte auf der Einmarschrampe auf und kündigte an: "Ich bin nicht allein." Die Nachwuchswrestlerinnen Sonya Deville, 24, und Mandy Rose, 26, attackierten die Match-Teilnehmerinnen Sasha Banks, Bayley und Mickie James. Bösewicht Alicia Fox ging stiften.

Hinter den Kulissen versuchte Bliss sich bei dem neuen Trio anzubiedern - nur um ebenfalls von ihm attackiert zu werden.

- Das Match zwischen Strowman und Jordan währte nur kurz: Strowmans Rivale Kane ging mit einem Stuhl auf das Monster los.

- Am Ende der Show gab es noch ein Titelmatch: Das dritte Shield-Mitglied Roman Reigns forderte Intercontinental Champion The Miz. Er triumphierte - und sicherte sich somit erstmals den Titel, der ihn zum "Grand Slam Champion" bei WWE macht (World Title, Tag Team Title, US Title).

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Samoa Joe besiegt Finn Balor

Asuka besiegt Dana Brooke

Dean Ambrose besiegt Sheamus

Alicia Fox vs. Bayley vs. Mickie James vs. Sasha Banks - No Contest

Braun Strowman vs. Jason Jordan - No Contest

Akira Tozawa, Cedric Alexander, Mustafa Ali & Rich Swann besiegen Ariya Daivari, Drew Gulak, Noam Dar & Tony Nese

WWE Intercontinental Title Match: Roman Reigns besiegt The Miz (c) - TITELWECHSEL!