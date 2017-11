Überraschendes Finale beim England-Gastspiel von WWE Monday Night RAW.

Die Wrestling-Fans in Manchester durften einen Titelwechsel erleben - verursacht durch eine erneute Invasion der Konkurrenz-Show SmackDown Live (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Das Trio The New Day stand beim Hauptkampf zwischen den Tag Team Champions Dean Ambrose und Seth Rollins sowie Cesaro und Sheamus plötzlich im Publikum und sorgte damit für Chaos.

Die RAW-Stars versammelten sich am Ring, um die Eindringlinge abzuwehren, die dadurch gestiftete Verwirrung nutzten Sheamus und Cesaro.

Sheamus - der als Provokation der Manchester-Fans im Trikot seines erklärten Lieblingsvereins FC Liverpool zum Ring gekommen war - verpasste Rollins einen Brogue Kick und strich den Sieg ein. Das irisch-schweizerische Duo krönte sich damit zum dritten Mal mit den Tag-Team-Gürteln.

Als Folge des Titelwechsels treten bei der Großveranstaltung Survivor Series am 19. November nun Cesaro und Sheamus statt Rollins und Ambrose gegen die SmackDown-Titelträger Jimmy und Jey Uso an. Zudem gewann natürlich auch das große Elimination Match zwischen RAW und SmackDown durch die Invasion neuen Zündstoff.

Die weiteren Highlights:

- Zu Beginn der Show war RAW-GM Kurt Angle zu Gast in der Interview-Show "Miz TV". Gastgeber The Miz beschuldigte Angle für die Attacke von Braun Strowman auf seine Miztourage vergangene Woche verantwortlich zu sein. Angle bestritt das - und hatte eine unangenehme Nachricht für Miz: Strowman habe als Gegenleistung dafür, dass er sich Angles Survivor-Series-Team angeschlossen hat, ein Match gegen Miz verlangt. Angle habe es gerne gewährt.

- Jason Jordan - im Story-Universum von WWE der angebliche Sohn von Angle - beschloss seine Fehde gegen Elias, er gewann ein "Guitar on a Pole Match" gegen den bösen Folksänger. In dem Kampf war eine Gitarre über den Ring gehängt, sobald ein Matchteilnehmer sie ergreifen konnte, durfte sie auch benutzt werden. Als Lohn für seinen Sieg wurde Jordan von Papa Angle später auch als fünfter Mann in sein Survivor-Series-Team berufen.

- Auch das Damenteam von RAW für die Series nimmt Formen an: Kapitänin Alicia Fox berief zuerst Newcomerin Asuka in ihr Team, später - mit einem gewissen Widerwillen - auch die mit ihr verfeindete Sasha Banks. Banks hatte zuvor in einem Tag Team Match mit Bayley den Sieg gegen Fox und Nia Jax eingestrichen. Banks ist damit nun also im RAW-Team, Bayley allerdings (noch?) nicht.

- Samoa Joe sollte eigentlich gegen Titus O'Neil antreten, verprügelte ihn aber schon vor dem Eröffnungsgong und verlangte einen besseren Gegner. Joes alter Rivale Finn Balor beantwortete die Herausforderung, der Kampf endete ohne Sieger - beide wurden ausgezählt.

- Miz' Match gegen das "Monster Among Men" Strowman artete wie erwartet zu einer Tracht Prügel für den Intercontinental Champion aus. Zu Miz' Glück allerdings mischte sich nach einer Weile Kane ein und ging auf seinen Rivalen Strowman los. Der wehrte sich allerdings erfolgreich und zwang Kane zum taktischen Rückzug.

- Noch ein Zuckerstück für die englischen Fans: Lokalmatador Pete Dunne - der Träger des zu Beginn des Jahres eingeführten U.K. Titles von WWE - durfte erstmals bei RAW ran und feierte einen Sieg über Cruiserweight Champion Enzo Amore.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Guitar on a Pole Match: Jason Jordan besiegt Elias

Asuka besiegt Stacey Coates

Finn Balor vs. Samoa Joe - Double Count Out

Bayley & Sasha Banks besiegen Alicia Fox & Nia Jax

Braun Strowman vs. The Miz - No Contest

Pete Dunne besiegt Enzo Amore

WWE RAW Tag Team Title Match: Sheamus & Cesaro besiegen Dean Ambrose & Seth Rollins (c) - TITELWECHSEL!