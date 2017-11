Der Kampf darum, welche WWE-Show die bessere ist, ist entschieden - nicht jedoch, ohne zugleich neue Konflikte innerhalb der Siegersendung auszulösen.

SPORT1 fasst die Highlights der WWE Survivor Series 2017 zusammen.

- Gleich zu Beginn der Show gab es eine Menge Star-Power: Die wieder vereinte Kult-Gruppierung The Shield legte für RAW los und traf auf das SmackDown-Trio The New Day. Es gab ein langes, hochwertiges, von den Fans mit Jubelstürmen gefeiertes Aufeinandertreffen. Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins gewannen es mit der Triple Powerbomb vom Seil. 1:0 für RAW.

- Das erste Elimination Match folgte, das der Frauen. Nachdem sich die Reihen auf beiden Seiten gelichtet hatten, stand RAW-Neuling Asuka am Ende zwei SmackDown-Wrestlerinnen allein gegenüber. Sowohl Tamina als auch Natalya zwang die unbesiegte Japanerin jedoch mit dem Asuka Lock zur Aufgabe. 2:0 für RAW.

- Im ersten Duell der Champions bekam es Intercontinental Champion The Miz (RAW) mit US Champion Baron Corbin (SmackDown) zu tun. Corbin wehrte sich erfolgreich gegen Eingriffe von Miz' Miztourage, der erfahrene RAW-Star schien mit seinen Yes Kicks trotzdem auf der Siegerstraße, aus dem Nichts antwortete der "Lone Wolf" jedoch mit seiner Spezialaktion End of Days und siegte. Nur noch 2:1 für RAW.

- Ein weiteres heißes, von den Fans bejubeltes Duell lieferten sich die Tag Team Champions beider Shows, Sheamus und Cesaro für RAW und die Usos für SmackDown. Die Usos beendeten das Match nach einer heißen Schlussphase mit einer innovativen Aktion: Jey Uso sprang aus dem Ring, um Cesaro auszuschalten, wechselte im Flug mit Bruder Jimmy, der dann mit einem Splash vom Seil Sheamus den Garaus machte. 2:2.

- Königin gegen Göttin hieß es im Duell der Damenchampions, SmackDowns Charlotte Flair, die "Queen", traf auf die "Goddess" Alexa Bliss. Die Tochter von Ric Flair brachte Bliss mit dem Figure-Eight zur Aufgabe. 3:2 für SmackDown.

- Das erste Hauptmatch folgte, das Traumduell zwischen Universal Champion Brock Lesnar (RAW) und Ausnahme-Athlet AJ Styles, dem World Champion von SmackDown. Underdog Styles überstand die suplexreiche Anfangsoffensive des "Beast Incarnate" knapp, nachdem er sich aus dem Ansatz zum F-5 befreite, war er selbst am Drücker.

Styles zwang Lesnar mit dem Calf Crusher sogar fast zur Aufgabe, Lesnar aber befreite sich, indem er sich Styles' Kopf griff und ihn mehrfach gegen die Matte rammte. Styles wich dem F5 noch einmal aus, zeigte den Phenomenal Forearm, aber es reichte nicht. Lesnar kam zurück, zog den F-5 durch und strich den Sieg ein. 3:3.

Bei den WWE Survivor Series 2017 gestaltete sich der Kampf zwischen Monday Night RAW und SmackDown Live bis zum Hauptkampf ausgeglichen. Das Elimination Match der Männer musste die Entscheidung bringen (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Als Trumpfkarte von RAW erwies sich dabei das "Monster Among Men" Braun Strowman: Obwohl sich zwischenzeitlich alle SmackDown-Stars zusammentaten, um den 170-Kilo-Mann durch den Kommentatorentisch zu werfen, erholte er sich und verschaffte seinem Team einen klaren Vorteil, indem er zunächst Shinsuke Nakamura, dann Bobby Roode mit Powerslams eliminierte.

Superstar John Cena punktete dann erstmals für SmackDown, schaltete Samoa Joe aus. In einem Duell alter Rivalen zog Cena dann jedoch gegen RAW-GM Kurt Angle den Kürzeren und wurde nach zwei Angle Slams gepinnt.

Randy Orton verkürzte zunächst für RAW, indem er Finn Balor mit dem RKO aus dem Match warf, dann aber kreuzten Sami Zayn und Kevin Owens auf, McMahons Erzfeinde, die er für das Match nicht berücksichtigt hatte. Sie attackierten Shane und lenkten auch Orton ab, der sich schließlich dann ebenfalls Strowman beugen musste.

SmackDown-Chef McMahon - eigentlich kein ausgebildeter Wrestler - musste einer Übermacht entgegentreten.

Ab da jedoch überschlugen sich die Ereignisse: Als Angle Shane mit dem Ankle Lock kurz vor der Aufgabe hatte, wandte sich plötzlich Angles eigener Partner Triple H gegen ihn und verpasste ihm den Pedigree. Angle war draußen.

Triple H half dann Shane auf, nur um ihn dann auch den Pedigree zu verpassen und zu pinnen. Es ging ihm offensichtlich nur darum, dem verhassten Angle eins auszuwischen.

Nicht amüsiert über den Vorgang war aber auch Strowman, der Triple H warnte, solche Spielchen künftig zu unterlassen und ihm körperlich drohte. Triple H zeigte sich sichtbar beeindruckt und wollte Strowman dann hinterrücks attackieren, unter dem Jubel der Fans verpasste jedoch Strowman auch "The Game" zwei Running Powerslams.

Die Ergebnisse der WWE Survivor Series 2017:

The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose & Seth Rollins - RAW) besiegen The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods - SmackDown)

Team RAW (Alicia Fox, Asuka, Bayley, Nia Jax & Sasha Banks) besiegen Team SmackDown (Becky Lynch, Carmella, Naomi, Natalya & Tamina) - Survivor: Asuka

Champion vs. Champion Match: Baron Corbin (SmackDown) besiegt The Miz (RAW)

Champion vs. Champion Match: The Usos (Jimmy & Jey Uso) besiegen Cesaro & Sheamus

Champion vs. Champion Match: Charlotte Flair (SmackDown) besiegt Alexa Bliss (RAW)

Champion vs. Champion Match: Brock Lesnar (RAW) besiegt AJ Styles (SmackDown)

Team RAW (Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe & Triple H) besiegen Team SmackDown (Shane McMahon, Bobby Roode, John Cena, Randy Orton & Shinsuke Nakamura)

Kickoff-Show:

Elias besiegt Matt Hardy

WWE Cruiserweight Title Match: Enzo Amore (c) besiegt Kalisto

Kevin Owens & Sami Zayn besiegen Breezango