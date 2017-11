Sie zählt zu den "Big Four" von WWE, den traditionsreichsten und größten Veranstaltung der Wrestling-Liga: Und auch in diesem Jahr, bei der 30. Ausgabe, soll es bei den WWE Survivor Series 2017 hoch hergehen.

Am 19. November begegnen sich im Toyota Center in Houston die Stars beider Roster, übergeordnetes Thema der Show: der Konkurrenzkampf der TV-Shows Monday Night RAW und SmackDown Live.

Es gibt Duelle der jeweiligen Titelträger und zwei große, traditionelle Elimination Matches, in denen je zwei Fünferteams aus beiden Shows aufeinandertreffen. Gewonnen hat ein Team erst dann, wenn es jeden einzelnen Gegner ausgeschaltet hat.

Auffällig: Nach jetzigem Stand fehlen alle drei Mitglieder der wieder vereinten Gruppierung The Shield im Lineup, sowohl der an einem Virus erkrankte Roman Reigns als auch Seth Rollins und Dean Ambrose, die bei der RAW-Ausgabe zwei Wochen vor der Show ihre Tag-Team-Gürtel an Sheamus und Cesaro verloren.

Reigns' Comeback ist für kommende Woche angekündigt - es ist zu erwarten, dass er und seine Mitstreiter noch untergebracht werden.

Welche Matches es zu sehen gibt, wie sie zu verfolgen sind: SPORT1 gibt den Überblick.

Die Matches bei den WWE Survivor Series 2017:

Elimination Match: Team RAW (Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe & Jason Jordan) vs. Team SmackDown (Shane McMahon, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode & ???)

Elimination Match: Team RAW (Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks & ???) vs. Team SmackDown (Becky Lynch, Charlotte Flair, Carmella, Naomi & Tamina)

Champion vs. Champion Match: Brock Lesnar (RAW) vs. Jinder Mahal (SD)

Champion vs. Champion Match: Cesaro & Sheamus (RAW) vs. The Usos (Jimmy & Jey Uso, SD)

Champion vs. Champion Match: The Miz (RAW) vs. Baron Corbin (SD)

Champion vs. Champion Match: Alexa Bliss (RAW) vs. Natalya (SD)

WWE Cruiserweight Title Match: Enzo Amore (c) vs. Kalisto

Die Survivor Series sind in der Nacht zum Montag, den 20. November, ab 1 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 0 Uhr.