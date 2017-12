Hiobsbotschaft für die Wrestling-Liga WWE: Der frühere World Champion Dean Ambrose hat sich schwer verletzt und steht vor einer langen Pause.

Die Blessur an Ambroses rechtem Arm - die am Montag bei der TV-Show Monday Night RAW bereits ins Drehbuch eingearbeitet worden war - hat sich als "potenziell hochgradige Trizepsverletzung, möglicherweise ein Riss" herausgestellt (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

So zitiert WWE ihren Doc Chris Amann nach einer Kernspin-Untersuchung. Ein chirurgischer Eingriff zur weiteren Diagnose und aller Voraussicht nach auch zur Reparatur der Verletzung soll folgen.

Dean Ambrose vor langer Auszeit

Alle Zeichen deuten auf eine monatelange Pause für Ambrose hin. Diese bedeutet das vorläufige Ende der wieder vereinten Kult-Gruppierung "The Shield" mit Roman Reigns und Seth Rollins.

Schlimmer noch: Bedroht ist auch Ambroses Einsatz bei WrestleMania 34, der wichtigsten WWE-Show des Jahres im April.

Ambrose sollte bei der Mega-Veranstaltung in New Orleans aller Voraussicht nach eine größere Rolle spielen. Im Gespräch war ein Match gegen Rollins, verbunden mit einem "Heel-Turn" von Ambrose, also eine Wandlung vom Publikumsliebling zum Bösewicht (Reigns ist für ein Titelmatch gegen Universal Champion Brock Lesnar vorgesehen).

Nun lautet die drängende Frage, ob es Ambrose überhaupt bis Mania schafft.