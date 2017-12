Er spielt eigentlich nur eine Nebenrolle in der größten Wrestling-Liga der Welt. Und auch dieses Match diente letztendlich dazu, die Siegesbilanz seines Gegners aufzubessern.

Aber der Schweizer Showkämpfer Cesaro nutzte bei WWE Monday Night RAW sein Match gegen Topstar Roman Reigns um zu beweisen, dass er eigentlich selbst eine Hauptrolle verdient hätte (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Der "Swiss Cyborg" lieferte gegen den Intercontinental Champion eine begeisternde Vorstellung, der auch WWE-Legende "Stone Cold" Steve Austin applaudierte. "Cesaro und Roman haben gerade die Hütte abgerissen. Wirklich gutes Match", twitterte er.

Cesaro landet spektakuläre Attacken

Das Titelduell zwischen Reigns und Cesaro war angesetzt worden, um Reigns' Ruf als "Fighting Champion" zu untermauern.

Aktuell verteidigt er seinen Gürtel jede Woche. Diesmal war Cesaro dran, der mit Reigns' momentanem Hauptrivalen Samoa Joe verbündet ist - und ihm gemeinsam mit Partner Sheamus zu Beginn der Show auch half, Reigns und dessen Kollegen von der Gruppierung "The Shield" zu verprügeln.

Im späteren Match präsentierte Cesaro sich von seiner besten Seite: Als roter Faden des Kampfes diente Cesaros konsequente Bearbeitung von Reigns' Schulter, wobei er mehrere spektakuläre Aktionen auspackte - einen krachenden Big Swing gegen die Ringabsperrung, mehrere spektakuläre Konter mit seinen berühmten European Uppercuts.

Nur mit letzter Kraft konnte Reigns zurückschlagen und mit dem Spear den Sieg einfahren. Womöglich ist das letzte Wort zwischen den beiden aber noch nicht gesprochen.

Die weiteren Highlights:

- Auch die Kumpanen von Reigns und Cesaro stiegen in den Ring: Seth Rollins bezwang Sheamus mit dem Kingslayer ...

... während Samoa Joe The Shield eine Niederlage zufügte: Er würgte Dean Ambrose mit dem Coquina Clutch bewusstlos - vor den Augen von Jason Jordan, der nach dem Stunk vergangene Woche ebenfalls auf Rache gegen Joe aus ist.

- Absolution, die neue Gruppierung um Paige, steht bei den Damen weiter den Mittelpunkt des Interesses: An der Seite ihrer Anführerin feierte Mandy Rose ihr Ringdebüt bei RAW und sicherte nach unfairem Eingriff ihrer Partnerin den Sieg über Mickie James und Bayley.

Später umkreisten Absolution auch ihre mutmaßlich gefährlichste Gegnerin, die ungeschlagene Japanerin Asuka. Der "Empress of Tomorrow" bekam jedoch Hilfe vom vollzähligen Rest des Damenkaders, der Paige, Rose und Sonya Deville aus dem Ring vertrieb.

- Eine Fortsetzung fand auch das Verbalduell zwischen Kultfigur #WOKEN Matt Hardy und Bray Wyatt. Hardy versprach einmal mehr, dass er Wyatt "löschen" würde ("DELETE!"), während Wyatt befand, dass Hardy ein Hofnarr wäre - und er der König.

- Nachdem Rich Swann wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet und suspendiert worden ist, wurde seine Titelchance auf den Cruiserweight-Gürtel von Enzo Amore neu vergeben. Cedric Alexander setzte sich gegen Mustafa Ali, Ariya Daivari und Tony Nese durch und kann sich mit einem weiteren Sieg über Drew Gulak ein Titelmatch verdienen.

Amore wurde hinter den Kulissen derweil ein weiteres Mal von Nia Jax angeflirtet.

- In einem Duell der Monster sollte am Ende der Show der nächste Herausforderer von Universal Champion Brock Lesnar ermittelt werden. Die Erzrivalen Braun Strowman und Kane prügelten sich außerhalb des Rings aber so lange, bis beide ausgezählt wurden. Noch ist also unklar, auf wen Lesnar beim Royal Rumble 2018 treffen wird. Den moralischen Sieg strich Strowman ein, als er Kane nach Ende des offiziellen Matches durch einen Tisch slammte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Mandy Rose & Paige besiegen Bayley & Mickie James

Finn Balor besiegt Curtis Axel

Seth Rollins besiegt Sheamus

Cedric Alexander besiegt Ariya Daivari, Mustafa Ali, Tony Nese

Intercontinental Title Match: Roman Reigns (c) besiegt Cesaro

Samoa Joe besiegt Dean Ambrose

Braun Strowman vs. Kane - Double Count Out