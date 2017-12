Sein Sieg bei WWE Clash of Champions 2017 kam völlig unerwartet, nun legte Dolph Ziggler mit der nächsten überraschenden Wende nach.

Bei der TV-Show SmackDown Live nahm die Siegesfeier des frisch gekürten United States Champions Dolph Ziggler ein unerwartetes Ende.

Nachdem Ziggler inmitten der Sendung von den Fans mit dem Ruf "You deserved it!" ("Du verdienst es!") empfangen wurde, ging er dazu über, die Zuschauer an seine weiteren Errungenschaften zu erinnern.

Über die Videoleinwand ließ er Clips und Fotos seiner vergangenen Triumphe einblenden: die zahlreichen Gewinne des US und Intercontinental Titles, den Sieg Money-in-the-Bank-Match 2012 und dessen Einlösung zum Gewinn des World Titles gegen Alberto Del Rio im Jahr darauf.

Dolph Ziggler lässt Gürtel im WWE-Ring zurück

Ziggler - der am Sonntag Baron Corbin mit einem Sieg in einem Drei-Mann-Match mit Bobby Roode entthront hatte - kam zum Schluss, dass er einer der meistdekorierten und daher zu Unrecht ignorierten Stars von WWE sei.

Die Fans würden das, was er geleistet habe, nicht zu schätzen wissen, sie würden ihn daher auch nicht verdienen. Ziggler legte darauf seinen Gürtel zu Boden und verkündete: "Hier habt ihr einen Moment, an den ihr euch erinnern könnt."

Ziggler verließ darauf den Ring, ohne den Gürtel.

Erinnerungen an CM Punk

War es tatsächlich Zigglers Abgang bei WWE? Fraglich: Die Aktion war offensichtlich kein "Shoot", kein ungeplanter Vorfall, sondern lief nach dem Drehbuch der Kampfshow (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Man muss wissen: Es gibt tatsächlich seit längerer Zeit Gerüchte um ein tatsächlich anstehendes WWE-Aus des 37-Jährigen, dessen Stern in den vergangenen Jahren merklich gesunken war.

Das jetzige Segment soll vor diesem Hintergrund nun offensichtlich für Gesprächsstoff sorgen und Interesse wecken, wie es mit Ziggler und dem Titel weitergeht. Auf ähnliche Weise hatte WWE 2011 die Gerüchteküche um den damaligen Topstar CM Punk geschürt, dessen tatsächliche Androhung, die Liga zu verlassen, zu einer Story verarbeitet wurde, in der er drohte, den von ihm gewonnenen World Title mitzunehmen.

Letztlich blieb Punk (vorerst), auch bei Ziggler ist das Segment ein Zeichen, dass er bleiben wird. Der Wrestling Observer berichtete kürzlich, dass Zigglers Vertrag erst im Herbst 2018 auslaufe und er ihn wahrscheinlich sogar verlängern würde. Ziggler sei zufriedener mit seinem Status bei WWE als viele seiner Fans es seien, auch finanziell. Er hätte keine Pläne, für eine andere Liga zu wrestlen.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Non Title Match: Chad Gable & Shelton Benjamin besiegen The Usos (Jimmy & Jey Uso)

Charlotte Flair & Naomi besiegen The Riott Squad (Roby Riott & Sarah Logan)

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) besiegen Aiden English & Rusev

AJ Styles, Randy Orton & Shinsuke Nakamura besiegen Jinder Mahal, Kevin Owens & Sami Zayn