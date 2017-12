Bei WWE schubst er Krankenwagen um und lässt Ringe zu Bruch gehen - nun zeigt Wrestling-Koloss Braun Strowman ungeahntes Comedy-Talent.

Vor dem Weihnachtsfest drehte das Showkampf-Unternehmen ein lustiges Web-Video, in dem der angeblich über 170 Kilo schwere Strowman zum verspielten und leicht dümmlichen Weihnachtselfen.

Der Clip ist eine Hommage an die Komödie "Buddy, der Weihnachtself", in der Strowman die Rolle von Komiker Will Ferrell übernimmt und seine komischsten Szenen nachspielt - wobei die Szenen mit dem "Monster Among Men" in der Rolle des übergroßen Menschen, der unter Elfen aufwächst, noch etwas zusätzlichen Witz gewinnen.

Ebenfalls mit von der Partie in dem sehenswerten Video: Strowmans schauspielerisch ebenfalls talentienter WWE-Kollege Drew Gulak.