Am Sonntag steht die letzte Großveranstaltung des Jahres an - und bei WWE SmackDown Live bekam der Hauptkampf von Clash of Champions 2017 noch einmal eine Wendung.

Vergangene Woche hatte Shane McMahon, der Chef der TV-Show sich selbst zum Ringrichter des Matches Kevin Owens und Sami Zayn gegen Randy Orton und Shinsuke Nakamura erklärt und außerdem das Ende der WWE-Karriere von Owens und Zayn angekündigt, sollten sie es verlieren.

In dieser Woche bekam das Match einen zweiten Ringrichter: General Manager Daniel Bryan.

Owens und Zayn auf Bryans Spuren

Der frühere World Champion, der seine aktive Karriere aufgrund schwerer Kopfverletzungen beenden musste, machte sich im Lauf der Sendung in McMahons Abwesenheit zum zweiten Unparteiischen des Matches - was die Frage aufwarf, welche Agenda Bryan hat (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Seit Wochen deuten sich Spannungen der zuvor gut harmonierenden McMahon und Bryan an. Unter anderem kreisten diese Frage, ob McMahon seine ungeliebten Erzfeinde Owens und Zayn noch fair behandle.

Die beiden Bösewichte parodierten während der Show auch das "Yes Movement", die Fanbewegung, die Bryan einst zum Gewinn des Titels bei WrestleMania 30 trug. Owens und Zayn erklärten sich zu Anführern des "Yep Movements", das nun bei SmackDown gegen McMahons angeblichen Machtmissbrauch vorgehen würde und faire Bedingungen für alle propagiert - vor allem für sie selber.

Bryan distanzierte sich davon und behauptete, dass er am Sonntag nur für faire Verhältnisse sorgen wolle und dafür, dass Owens und Zayn ihr drohendes Aus nicht McMahon in die Schuhe schieben könnten.

Daniel Bryan vor Aus oder Comeback?

Die Debatte, ob das wirklich so ist, wurde im Hauptkampf von SmackDown weiter angeheizt, in dem Owens auf Nakamura traf und dabei versehentlich den Ringrichter des Kampfes ausknockte.

Bryan - eigentlich Gastkommentator des Matches - machte sich daher auch zum Ringrichter dieses Kampfes. Am Ende des Fights versuchte Zayn vor Bryans Augen einzugreifen, Orton versuchte vergeblich es zu unterbinden, Nakamura ließ sich ablenken und kassierte die Popup Powerbomb von Owens. Bryan gewährte Owens den Sieg, worauf die Kommentatoren diskutierten, ob das die richtige Entscheidung war oder eine Bevorteilung von Owens.

Die Frage, was Bryan am Sonntag tun wird, ist auch in Bezug auf seine reale Situation bei WWE spannend: Bryan plant ein aktives Comeback als Wrestler, die WWE-Ärzte erlauben es ihm nicht, Bryans Frau Brie Bella hat zuletzt in einem Interview aber angedeutet, dass die Liga das überdenken könnte.

Bryans WWE-Vertrag läuft im kommenden Jahr aus und es wird spannend zu beobachten sein, ob Clash of Champions Vorbote einer Ring-Rückkehr bei WWE sein wird - oder für sein Aus dort.

Die weiteren Highlights:

- World Champion AJ Styles eröffnete die Show und sprach über sein Match gegen Jinder Mahal am Sonntag. Mahals Helfer Sunil und Samir Singh kamen hinzu und behaupteten, dass sie nicht mehr an Mahals Seite stünden, nachdem dieser sie vor zwei Wochen attackiert hatte. Styles glaubte es nicht - zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Er wehrte einen Versuch von Mahal und den Singhs, ihn zu überrumpeln, ab.

Hinter den Kulissen gelang es Mahal und den Singhs allerdings dann, Styles bei einem Interview doch noch von hinten niederzunknüppeln.

- Damenchampion Charlotte Flair traf in einem Match, in dem es nicht um den Titel ging auf Ruby Riott, die Anführerin der Riott Squad. Natalya, Charlottes Herausforderin am Sonntag, mischte sich ein und half der Riott Squad, Charlotte zu attackieren. Naomi kam darauf Charlotte zu Hilfe, auch Carmella, Tamina und Lana gingen dann auf die Riott Squad los. Am Sonntag werden alle Genannten beim Lumberjack Match zwischen Charlotte und Natalya am Ring stehen.

- Bobby Roode, vergangene Woche Opfer einer Attacke von Dolph Ziggler, rächte sich diese Woche, indem er Ziggler bei einem Match gegen US Champion Baron Corbin seinen Glorious DDT verpasste. Auch Corbin bekam die Aktion noch ab, am Sonntag fordern sowohl Roode als auch Ziggler den "Lone Wolf" heraus.

- Als Vorgeschmack auf das Vier-Team-Match bei Clash of Champions trafen die Tag Team Champions Jimmy und Jey Uso auf Aiden English und Rusev, eines der drei Herausforderer-Duos. Außerhalb des Rings prügelten sich dabei schließlich auch The New Day und Shelton Benjamin und Chad Gable, Rusev nutzte die Verwirrung, um Jimmy Uso einen Kick außerhalb des Rings zu verpassen, English vollendete im Ring das Werk und strich den Sieg ein.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Kevin Owens besiegt Shinsuke Nakamura

Non Title Match: Charlotte Flair besiegt Ruby Riott durch Disqualifikation

Non Title Match: Dolph Ziggler besiegt Baron Corbin durch Disqualifikation

The Bludgeon Brothers besiegen Colin Delaney & Joe Monroe

Non Title Match: Aiden English & Rusev besiegen The Usos