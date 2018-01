Jahr für Jahr ist er eine der am heißesten erwarteten Shows der Wrestling-Liga WWE. Und Jahr für Jahr läutet er die "Road to WrestleMania" ein.

Auch diesmal beginnt mit dem WWE Royal Rumble 2018 der Hype für die Mega-Show WrestleMania 34 am 8. April in New Orleans. Und auch diesmal fiebern die Fans vor allem dem traditionellen Rumble-Match entgegen, bei dem 30 Wrestler um ein Titelmatch bei Mania kämpfen.

In diesem Jahr gibt es zudem eine historische Premiere: Erstmals messen sich auch die Frauen von WWE in einem Rumble-Match.

SPORT1 hat alle Infos zu dem Spektakel am 28. Januar im Wells Fargo Center in Philadelphia.

Die Teilnehmer am WWE Royal Rumble 2017:

Bisher bestätigt bei den Männern: Elias, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, John Cena, Finn Balor, Baron Corbin, Matt Hardy, Bray Wyatt, Samoa Joe.

Bisher bestätigt bei den Frauen: Naomi, Asuka, Ruby Riott, Natalya, Sasha Banks, Bayley, Paige, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Tamina, Lana, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Nia Jax.

Die Regeln:

Der Rumble läuft nach dem bewährten Rezept: Zwei Teilnehmer starten, innerhalb eines festgelegten Zeitabstands (zuletzt die Regel: 90 Sekunden) kommt immer wieder ein weiterer Wrestler hinzu. Ausgeschieden ist, wer über das oberste Seil nach draußen fliegt und mit beiden Beinen auf dem Boden landet, Gewinner derjenige bzw. diejenige, die am Ende übrig bleibt. Der Gewinner des Männer-Rumbles darf bei WrestleMania um den World oder den Universal Title antreten, die Gewinnerin der Frauen an gleicher Stelle um den Women's Title des RAW- oder des SmackDown-Kaders.

Die weiteren Matches:

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman vs. Kane

WWE World Title Handicap Match: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens & Sami Zayn

WWE RAW Tag Team Title Match: Seth Rollins & Jason Jordan (c) vs. Sheamus & Cesaro

Die bisherigen Gewinner:

Jim Duggan (1988), Big John Studd (1989), Hulk Hogan (1990, 1991), Ric Flair (1992), Yokozuna (1993), Bret Hart & Lex Luger (1994), Shawn Michaels (1995, 1996), Steve Austin (1997, 1998, 2001), Vince McMahon (1999), The Rock (2000), Triple H (2002, 2016), Brock Lesnar (2003), Chris Benoit (2004), Batista (2005, 2014), Rey Mysterio (2006), The Undertaker (2007), John Cena (2008, 2013), Randy Orton (2009, 2017), Edge (2010), Alberto Del Rio (2011), Sheamus (2012), Roman Reigns (2015)

Die Übertragung im TV und im Livestream:

Der Rumble ist in der Nacht zum Montag, den 29. Januar, ab 1 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 0 Uhr.