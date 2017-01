Der jamaikanische Sprint-Superstar Usain Bolt hat nach der positiven Dopingprobe seines Staffel-Kollegen Nesta Carter seine Staffel-Goldmedaille der Olympischen Spiele von Peking 2008 zurückgegeben.

Zudem würde er Carter helfen, einen Einspruch gegen die Bestrafung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS zu finanzieren. Das berichtet die jamaikanische Zeitung The Gleaner.

"Es ist hart, dass ich meine Medaille zurückgeben muss, was ich bereits getan habe, weil es vom IOC verlangt wurde", sagte Bolt: "Ich bin nicht glücklich darüber, aber das sind Dinge, die im Leben passieren." Bolt ist damit "nur" noch achtmaliger Olympiasieger. Seine Olympiasiege jeweils über 100 m, 200 m und in der Staffel in Peking, London sowie Rio de Janeiro wurden als "Triple-Triple" benannt.

Bolt, Carter, Asafa Powell und Michael Frater waren in Peking in Weltrekordzeit zu Gold gelaufen und wurden alle am Mittwoch vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) disqualifiziert, nachdem eine Dopingprobe von Carter bei Nachtests positiv auf die verbotene Substanz Methylhexanamin getestet worden war.