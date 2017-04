Der Sportartikelhersteller Adidas hat mit einer taktlosen E-Mail an die Teilnehmer des 121. Boston-Marathons für Empörung gesorgt.

"Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Boston Marathon überlebt" (im Original: "Congrats, you survived the Boston Marathon"), stand in der Betreffzeile der Nachricht, die nach dem Rennen an die 26.492 Starter verschickt wurde.

Der älteste Stadtmarathon der Welt war vor vier Jahren von Bombenanschlägen überschattet worden, bei denen im Zielbereich drei Menschen starben und 264 weitere verletzt wurden.

Adidas entschuldigte sich umgehend für den Fauxpas. "Es tut uns unglaublich leid. Wir entschuldigen uns zutiefst für unseren Fehler", teilte der Konzern via Twitter mit.

Es habe sich um eine "unsensible" Mail gehandelt. In den sozialen Netzwerken war zuvor ein Sturm der Entrüstung losgebrochen.