Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hatte beim Start in die WM-Saison noch reichlich Sand im Getriebe. Der 27-Jährige kam beim zweiten Diamond-League-Meeting der Saison in Schanghai am Samstag nur auf Platz fünf und blieb mit 63,47 m klar unter seinen Möglichkeiten. Noch schlechter schnitt Daniel Jasinski ab. Der Olympiadritte aus Wattenscheid musste sich mit Platz sieben und schwachen 59,44 m begnügen.

In einem mäßigen Wettbewerb unter schwierigen Bedingungen reichten dem WM-Zweiten Philip Mladenov (Belgien) 64,94 m zum Sieg vor Polens Weltmeister Piotr Malachowski (64,36). London-Olympiasieger Robert Harting hatte nach einem Magen-Darm-Virus seinen Start in Schanghai abgesagt und damit das Bruderduell platzen lassen.

Bei den Diskus-Frauen kam die frühere WM-Zweite Nadine Müller beim Sieg der kroatischen Olympiasiegerin Sandra Perkovic (66,47) mit 64,36 m auf Platz vier und übertraf deutlich die Norm für die WM in London (4. bis 13. August). Julia Harting blieb als Siebte (62,49) ebenfalls über der London-Vorgabe (61,20).

Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe startete ebenfalls schwach in die Freiluft-Saison. Der 27-Jährige kam am Samstag nicht über 5,50 m und Platz sechs hinaus.

Den hochkarätig besetzten Wettkampf gewann der Olympiadritte Sam Kendricks (USA) mit starken 5,88 m vor Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich/5,83) und Weltmeister Shawn Barber (Kanada/5,60). Olympiasieger Thiago Braz (Brasilien/5,60) wurde Vierter.

Holzdeppe, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro in der Qualifikation gescheitert war, übersprang seine Auftakthöhe von 5,50 im zweiten Versuch, scheiterte dann aber dreimal an 5,60. In der Hallen-Saison hatte Holzdeppe noch 5,80 m erreicht.