Christian Coleman hat bei den US Trials auch über die 200 Meter das Nachsehen

In Sacramento verlor der 21-Jährige in 20,10 Sekunden über 200 m das Fotofinish gegen Ameer Webb (20,09), nachdem er am Freitag über 100 m gegen Altmeister Justin Gatlin den Kürzeren gezogen hatte.

Coleman hatte Anfang Juni in 9,82 Sekunden eine Weltjahresbestzeit über 100 m aufgestellt.