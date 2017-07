Sprint-Superstar Usain Bolt hat beim letzten Meeting-Start seiner Karriere einen mühsamen Sieg gefeiert.

Bei der Diamond League in Monaco setzte sich der 30 Jahre alte Jamaikaner über 100 m nach schwachem Start noch in 9,95 Sekunden durch, zeigte beim Härtetest für die WM in London (4. bis 13. August) zumindest ansteigende Form. Knapp hinter Bolt landete Isiah Young (USA/9,98) auf Platz zwei.

Der achtmalige Olympiasieger Bolt, der bei den Titelkämpfen in der britischen Metropole über 100 m sowie in der Sprintstaffel antreten und danach seine Karriere beenden will, lief beim dritten Start in dieser Saison erstmalig unter zehn Sekunden.