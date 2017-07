London-Olympiasieger Robert Harting ist zum zehnten Mal deutscher Diskus-Meister, sein Bruder Christoph droht hingegen die WM in London zu verpassen.

Bei den nationalen Titelkämpfen in Erfurt setzte sich Robert Harting souverän mit 65,65 m durch, Rio-Olympiasieger Christoph Harting kam mit 62,51 m nur auf Platz vier und blieb deutlich unter der Norm für die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August).

Der jüngere Harting-Bruder muss nun auf eine Sonderregelung durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hoffen, der am Mittwoch sein (vorläufiges) London-Aufgebot benennen wird.

Da in Robert Harting und dem in Erfurt mit 64,29 m zweitplatzierten Martin Wierig (Magdeburg) nur zwei deutsche Werfer in diesem Jahr die London-Norm von 65,00 m überboten haben, wäre noch ein WM-Startplatz frei. Um diesen zu erhalten müsste Christoph Harting bis zum 23. Juli 65,00 m werfen, da dies auch die Qualifikations-Norm des Weltverbandes IAAF ist.

Theoretisch könnten ihm auch einige Zentimeter weniger reichen.

Derzeit haben nur 18 Werfer der bereinigten Weltrangliste (drei pro Land) die IAAF-Norm überboten, der Weltverband würde dann mit Nachrückern unterhalb der Norm das London-Starterfeld auf 32 Athleten auffüllen. Vor Christoph Harting, der in diesem Jahr 64,13 m vorzuweisen hat, liegt in David Wrobel (Magdeburg/64,56) allerdings ein weiterer Deutscher, an dem er noch vorbeiziehen muss.

Beim Diamond-League-Meeting am Sonntag in London sind beide Harting-Brüder nicht gemeldet, danach steht zumindest in der Königsklasse vor der WM kein Diskus-Wettbewerb mehr an.

Robert Harting gewann derweil auch das dritte Bruder-Duell in der laufenden Saison. Der dreimalige Weltmeister hatte zuvor von 2007 bis 2014 sowie 2016 den DM-Titel geholt. Lediglich 2015 hatte er als Folge seiner Kreuzband-OP auf einen Start verzichten müssen, damals hatte Christoph Harting gesiegt.

Keine Chance auf das London-Ticket hat der Olympiadritte Daniel Jasinski. Der zuletzt mit Verletzungsproblemen kämpfende Wattenscheider steigerte als Fünfter zwar seine Saisonbestleistung auf 62,20 m, blieb damit aber klar unter der Norm und liegt nur auf Platz zehn der deutschen Jahresbestenliste.

Bronze in Erfurt ging an Markus Münch (Potsdam/62,76).