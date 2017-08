Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat beim Thumer Werfertag seine außergewöhnlich gute Form erneut unter Beweis gestellt.

Sechs Tage nach seinem WM-Titel in London warf der 24-Jährige 93,88 m, blieb damit nur knapp unter seinem deutschen Rekord (94,44) und distanzierte Olympiasieger Thomas Röhler (86,21) deutlich. Auch Vetters zweitbester Versuch (91,67) übertraf die 90-Meter-Marke.

"Es ist mir ein Rätsel, dass es einfach so abging. Die letzten Tage waren sehr stressig", sagte Vetter: "Es macht unglaublich Spaß, mit den Jungs zu werfen. Ich werfe nächste Woche noch in Zürich, Bad Köstritz und beim ISTAF in Berlin. Dort möchte ich auch nochmal ordentlich absahnen."

In London hatte Vetter mit bereits im ersten Versuch erzielten 89,89 m das einzige deutsche Gold gewonnen. Röhler, der Anfang Mai den damals mehr als zwei Jahrzehnte alten deutschen Rekord auf 93,90 m verbessert hatte, war nur Vierter geworden.

Auch Storl und Müller siegen

Das wegen starken Regens vorzeitig abgebrochene Kugelstoßen in Thum gewann Ex-Weltmeister David Storl mit 21,45 m, mit dem Diskus triumphierte die WM-Sechste Nadine Müller mit 62,11 m.