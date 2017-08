Am ersten Tag der WM in London steht nur eine Entscheidung auf dem Programm: Die 10.000 m der Männer. Dort will der britische Superstar Mo Farah sein erstes Gold gewinnen, der viermalige Olympiasieger hat wieder das Double über 5.000 m und 10.000 m ins Auge gefasst.

Auch für Sprintstar Usain Bolt und London-Olympiasieger Robert Harting beginnt ihre letzte WM am Freitag. Bolt tritt in den 100-m-Vorläufen an, Harting muss durch die Diskus-Qualifikation. Der Berliner plant noch bis zur Heim-EM 2018, Bolt beendet nach London seine Karriere.

Ihr WM-Debüt feiert dagegen Deutschlands Lauf-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen. Die 20-Jährige absolviert ihren Vorlauf über 1500 m.

SPORT1 hat die Wettkämpfe des Tages im Überblick:

Freitag, 4. August:

Finale:

22.20 Uhr: 10.000 m Männer

Vorentscheidungen:

20.00 Uhr: 100 m Männer, Qualifikation

20.20 Uhr: Diskuswurf Männer, Qualifikation, Gruppe A

20.30 Uhr: Weitsprung Männer, Qualifikation

20.35 Uhr: 1500 m Frauen, Vorläufe

20.45 Uhr: Stabhochsprung Frauen, Qualifikation

21.20 Uhr: 100 m Männer, Vorläufe

21.45 Uhr: Diskuswurf Männer, Qualifikation, Gruppe B