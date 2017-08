Ex-Weltmeister Robert Harting (Berlin) hat sein Quali-Drama von Rio endgültig abgehakt und ist bei der Leichtathletik-WM in London souverän ins Diskus-Finale (Samstag, 20.25 Uhr MESZ) eingezogen.

Der 32-Jährige warf in der Qualifikation am Freitagabend im ersten Versuch 65,32 m und übertraf damit die geforderte Weite von 64,50 m.

"Durch im ersten Wurf, so hatte ich mir das vorgestellt. Es war nicht einfach, aber es ist eine schöne Atmosphäre und ein tolles Publikum. Hoffentlich kann ich das nutzen", sagte Harting: "Morgen kann ich gegen die Besten der Welt antreten, das ist toll."

Malachowski ebenfalls weiter

Der Berliner, der 2012 an gleicher Stelle Olympiasieger geworden war, kämpft am Samstag (20.25 Uhr) nun um seinen vierten Weltmeister-Titel. 2009, 2011 und 2013 hatte Harting jeweils Gold geholt, 2015 fehlte er bei der WM in Peking in Folge seines Kreuzbandrisses. Titelverteidiger Piotr Malachowski (Polen) erzielte im ersten Wurf 65,14 m und qualifizierte sich ebenso locker.

Der starke Jamaikaner Fedrick Dacres warf ebenso wie Martin Wierig (Magdeburg) erst in der zweiten Quali-Gruppe. Rio-Olympiasieger Christoph Harting hatte sich nicht für die WM qualifiziert.

Rio-Fauxpas abgehakt

Harting war bei Olympia in Rio in der Qualifikation gescheitert, nachdem er sich zuvor einen Hexenschuss zugezogen hatte - beim Versuch das Licht mit seinem Fuß auszumachen.

Mit einer Saisonbestleistung von 66,30 m liegt er derzeit auf Rang zehn in der Welt, trotz anhaltender Knieprobleme nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2014 rechnet sich Harting an der Themse aber einiges aus.

"Die anderen stehen alle unter Druck, die sind alle geil drauf, die müssen eine Medaille machen. Ich habe dieses Leistungsvermögen nicht mehr, aber ich kann über mich hinauswachsen", hatte Harting vor der Quali gesagt. Wenn "ich einen guten Tag habe, kann ich auch richtig stänkern", sagte er: "Dann müssen die anderen Jungs auch erst mal mit mir umgehen können".