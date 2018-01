Anzeige

Indoor Tour in Karslruhe: Deutsches Trio jagt Weltrekordlerin Deutsches Trio jagt Weltrekordlerin / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Alina Reh (L) und Konstanze Klosterhalfen (R) treten bei der Indoor Tour in Karlsruhe auf der Mittelstrecke an © Getty Images

Über 1500 m treten bei der Indoor Tour in Karslruhe am 3. Februar drei deutsche Läuferinnen gegen Weltrekordlerin Genzebe Dibaba an. SPORT1 überträgt LIVE im TV.