Bescherung nach der Bescherung für alle Sport-Fans: Der zweite Weihnachtsfeiertag liefert jede Menge LIVE-Sport.

Ob Fußball am Boxing Day in der Premier League, Weltklasse-Handball in der DKB HBL, Eishockey oder Basketball - bei SPORT1 wird der 26. Dezember zum Mega-Montag auf allen Plattformen. Im TV auf SPORT1, auf SPORT1+, SPORT1 US, auf SPORT1.de und in der SPORT1 App können Sie das Spektakel verfolgen.

Weltklasse-Handball zum Auftakt

Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen eröffnet den langen Sport-Tag. Beim SC Magdeburg (ab 14.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) dürfen sich die Löwen nach ihrem Sieg im Spitzenspiel gegen den THW Kiel keine Blöße geben, um den zweiten Platz in der Tabelle zu verteidigen.

Video Famoser Palicka lässt Kiel leiden

Nach einer Schwächephase zu Saisonbeginn findet der amtierende Pokalsieger aus Magdeburg allerdings allmählich zu seiner Form. Der Auftritt vor dem gewohnt lautstarken Magdeburger Publikum dürfte für die Löwen also ein Ritt auf der Rasierklinge werden.

Zudem gibt es die Partie zwischen dem VfL Gummersbach und HC Erlangen ab 17.10 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de.

Grizzlys wollen Serie ausbauen

Vom Handball-Kracher geht es aufs Eis: Vizemeister Grizzlys Wolfsburg gastiert bei den Schwenninger Wild Wings (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in der Helios Arena. In den ersten beiden Partien im bisherigen Saisonverlauf behielten die Grizzlys jeweils knapp mit einem Tor Vorsprung die Oberhand.

Jetzt ist Schwenningen heiß auf die Revanche, denn die Wild Wings brauchen im Tabellenkeller jeden Punkt.

Bayern will Ulms weiße Weste beflecken

Ein absolutes Topspiel wartet im Anschluss in der Basketball-Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt Vize-Meister ratiopharm ulm (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Die Schwaben führen die Tabelle aktuell ungeschlagen an, Bayern lauert auf Platz drei und könnte durch einen Erfolg aufschließen.

Die Tabellensituation allein verspricht also schon jede Menge Brisanz. Aber auch die Historie dürfte dafür sorgen, dass der Münchner Audi Dome brennt. Beim jüngsten Duell fertigten die "Spatzen" die Bayern nämlich mit 91:72 ab.

TV-Premiere für "Fastbreak"

Um 21 Uhr (im TV auf SPORT1) steht dann eine TV-Premiere auf dem Programm. Informativ, unterhaltsam, spektakulär – mit "Fastbreak – Dein NBA Week Pass" kommen alle NBA-Fans ab sofort ausgiebig auf ihre Kosten.

Das neue NBA-Magazin bietet ein umfassendes Round-up: Neben Spielhighlights und aktuellen News zu den besten Korbjägern der Welt wie LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook oder James Harden präsentieren die Moderatoren Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe unter anderem Spielerporträts, Vor-Ort-Storys und exklusive Interviews.

Die Finals-Revanche Cavaliers - Warriors am Sonntag LIVE und Exklusiv bei DAZN

Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf den deutschen NBA-Akteuren Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls).

Video Nowitzkis starke Rückkehr im Video

Spektakel am Boxing Day

Die englische Premier League kennt keine Winterpause - traditionell treten die Teams von der Insel auch am zweiten Weihnachtsfeiertag an. Acht Partien stehen am Montag auf dem Plan, von den Topteams dürfen sich nur der FC Liverpool und Tottenham unter dem Weihnachtsbaum ausruhen.

Tabellenführer Chelsea empfängt Bournemouth, Manchester City mit Pep Guardiola und Leroy Sane muss auswärts bei Hull City antreten, und der FC Arsenal mit Mesut Özil hat West Bromwich zu Gast. DAZN überträgt unter anderem die Auftritte der Citizens und der Gunners am Boxing Day live und exklusiv.

Alle Partien gibt es zudem auf SPORT1.de und in der SPORT1 App im LIVETICKER und LIVE-TELEGRAMM.

Der Mega-Montag wird abgerundet von einem Highlight aus der belgischen Jupiler Pro League: Sporting Charleroi empfängt das Topteam RSC Anderlecht (17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).

Die Übertragungen in der Übersicht:

14.55 Uhr: DKB Handball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1

16.30 Uhr: DEL LIVE im TV auf SPORT1

17.10 Uhr: DKB Handball-Bundesliga im LIVESTREAM auf SPORT1.de

17.55 Uhr: Belgische Jupiler Pro League LIVE im TV auf SPORT1+

19 Uhr: BBL LIVE im TV auf SPORT1

21 Uhr: Fastbreak - Dein NBA Week Pass im TV auf SPORT1