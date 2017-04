Bayerns mögliches Meisterstück in Wolfsburg, Spitzen-Eishockey, die Formel 1 aus Sotschi, der Mega-Fight zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua und, und, und!

Das spektakuläre Live-Wochenende auf SPORT1 hat einiges zu bieten.

Alle Infos im Überblick:

Wird Bayern Meister?

Nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League könnte sich der FC Bayern bereits am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga den Meistertitel sichern, wenn sie beim VfL Wolfsburg gewinnen, den sie in zehn der letzten elf Duelle besiegten.

Am Mittag kommt es zuvor zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln, Sonntagabend spielt die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt.

Alle Spiele der Fußball-Bundesliga gibt es ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER. Die Highlights der Partien sehen Sie in Bundesliga Pur am Sonntag, ab 9.15 Uhr im TV auf SPORT1.

Fritz im Doppelpass

Moderator Thomas Helmer begrüßt am Sonntag im Volkswagen Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) Bremens Clemens Fritz und Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe. Zudem ist Basketball-Nationalspieler Daniel Theis zu Gast.

Formel 1 gastiert in Russland

In Sotschi kämpfen die Formel-1-Stars am Samstag im Qualifying um die besten Startplätze für den Grand Prix in Russland (ab 14 Uhr im LIVETICKER). Am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) kämpft Sebastian Vettel dann um den zweiten Saisonsieg nach seinem Auftaktcoup in Australien.

Video Ein Spektakel auf der letzten Rille

Spitzen-Tennis LIVE

Schafft es Maria Scharapowa bei ihrem ersten Turnier nach ihrer Dopingsperre tatsächlich ins Finale? Auch die deutsche Senkrechtstarterin Laura Siegemund steht in Stuttgart im Halbfinale (ab 18 Uhr LIVE im TV und im LIVETICKER) und hat noch alle Chancen, das hochdotierte Turnier zu gewinnen.

Eishockey

Knapp eine Woche vor Turnierbeginn läuft der finale Countdown zur Heim-WM für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaf auf Hochtouren. SPORT1 überträgt das Länderspiel zwischen Deutschland und Lettland (LIVE im TV ab 20.15 Uhr) am Sonntagabend.

Video Exklusive Einblicke in die Nationalmannschaft

Boxen

Im Londoner Wembley-Stadion boxen am Samstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) Titelverteidiger Anthony Joshua (27 Jahre) und Herausforderer Wladimir Klitschko (41) um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht.

Konkret geht es um den Gürtel der IBF und des kleineren Verbandes IBO sowie um den Titel des Superchampions der WBA.

ADAC-Serien

Am Wochenende startet das ADAC GT Masters in die neue Saison (Sa., ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1).

Nachwuchsfahrer auf dem Weg nach oben: Auch die ADAC Formel 4 startet am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben in ihre dritte Saison.

In der Magdeburger Börde stehen am Samstag (11.55 und 15.40 Uhr) sowie Sonntag (11.50 Uhr) die ersten drei Saisonrennen auf dem Programm, die allesamt von SPORT1 und SPORT1+ LIVE und zeitversetzt übertragen werden. Alle Rennen sind ebenso im LIVESTREAM zu sehen.

Video ADAC Formel 4 LIVE auf SPORT1

Zweite Liga

Am 31. Spieltag trifft der derzeitige Tabellenführer VfB Stuttgart auf den 1. FC Nürnberg (ab 13 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Nach dem souveränen 3:1-Sieg am Montag gegen den Verfolger Union Berlin sind die Schwaben in einer hervorragenden Ausgangsposition. Mit Nürnberg wartet der Tabellenachte auf den VfB.

Süd-Derby beim Basketball

Vorletzer Spieltag in der easyCredit Basketball Bundesliga: medi bayreuth empfängt Bayern München - und SPORT1 ist beim Süd-Derby am Samstag (LIVE im TV ab 20.30 Uhr) dabei.

Die Oberfranken sind eine der positiven Überraschungen der laufenden Saison – doch im Hinspiel ließ der Favorit die Muskeln spielen.

Handball

Der Kracher zwischen Leipzig und dem Tabellenzweiten Flensburg am Sonntag (LIVE im TV) auf SPORT1.