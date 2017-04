Ronnie O'Sullivan ist in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft klar in Führung gegangen.

Der Bad Boy des Snooker setzte sich in der ersten Session gegen Shaun Murphy mit 6:2 durch. Der fünfmalige Champion könnte den Sieg in der best-of-25-Serie damit schon am Freitag perfekt machen. Im Viertelfinale würde der umstrittene Engländer entweder auf Ding Junhui oder Liang Wenbo treffen.

Gegen seinen Landsmann Murphy legte O'Sullivan früh ein hohes Tempo an den Tag, dem sein Kontrahent nicht folgen konnte. Schon im Viertelfinale vor zwei Jahren war Murphy, Titelträger im Jahr 2005, von O'Sullivan in nur zwei Sessions bezwungen worden. Die Beiden trennt mehr als nur eine sportliche Rivalität.

Auch Abseits des Tisches Gegner

Kürzlich hatte Murphy die Vorwürfe O'Sullivans - dieser hatte behauptet von den Chefs des Snooker-Verbandes schikaniert worden zu sein - als "komplett falsch" abgetan. Murphy warf dem extrovertierten Gegner an den Kopf, dass er nicht "in einer Welt ohne Konsequenzen leben" könne.

Beim Wettmanipulationsskandal um Ex-Profi Stephen Lee 2013 hatte O'Sullivan eine große Verschwörung gewittertet und unterstellte, dass der Weltverband weitere Fälle vertuschen würde.

"Ich habe gehört, dass noch viel mehr Spieler Matches verschieben. Die Wahrheit muss ans Licht kommen, aber die Verantwortlichen wollen die Sache scheinbar unter den Teppich kehren", wird der Brite zitiert. Eine empfindliche Strafe war die Folge.