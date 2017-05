Das Ende der Bundesliga-Saison bedeutet das Ende der Sportsaison? Mitnichten. Ein heißes Sportwochenende steht vor der Tür, an dem unzählige Entscheidungen fallen oder fallen können. SPORT1 gibt einen Überblick.

Pokal-Finals in Berlin

Der Samstag ist ein echter Fußball-Pokaltag. Der Startschuss in Berlin fällt zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Carl-Zeiss Jena, wenn der U19-Vereinspokal (ab 10.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) ausgespielt wird.

Das große Finale im DFB-Pokal steigt am Abend: Borussia Dortmund will eine Saison mit unterschiedlichen Gefühlen mit einem Titel krönen, Eintracht Frankfurt die Überraschung schaffen (ab 19.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

FA Cup, Copa del Rey, Coupe de France

In England, Spanien, Frankreich und Portugal werden ebenfalls Pokalsieger ausgespielt.

Der FC Arsenal hofft nach der verpassten Champions-League-Qualifikation auf einen versöhnlichen Saisonabschluss im FA Cup, der FC Chelsea greift dagegen nach dem Double (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Der FC Barcelona ist im Finale der Copa del Rey gegen CD Alaves (21.30 Uhr im LIVETICKER) klarer Favorit.

In der Coupe de France stehen sich Paris Saint-Germain und SCO Angers (Samstag, 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER) gegenüber, Benfica Lissabon und Vitoria Guimaraes duellieren sich im portugiesischen Pokalfinale (Sonntag, 18.10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER).

Pokalcharakter hat zudem die Aufstiegsrunde zur 3. Liga am Sonntag: Viktoria Köln gegen Jena (14 Uhr im LIVETICKER), Unterhaching gegen Elversberg (14 Uhr im LIVETICKER) und Mannheim gegen Meppen (14.30 Uhr im LIVETICKER) lauten die Hinspiel-Paarungen.

BBL-Playoffs und Handball-Kracher

Zumindest um Matchbälle geht es am Samstagnachmittag, wenn ratiopharm Ulm nach dem Mega-Einbruch gegen die EWE Baskets Oldenburg in Spiel drei des Halbfinals der BBL-Playoffs (17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) eine Reaktion zeigen will.

Einen Tag später heißt es für die Basketballer des FC Bayern sogar "Do-or-Die": Die Münchner reisen mit einem 0:2-Rückstand zu Brose Bamberg (Sonntag, 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

Ein Endspiel steigt in gewisser Weise auch in der DKB Handball-Bundesliga. Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen (55:5-Punkte) gastiert bei Verfolger SG Flensburg-Handewitt (54:6). Der Sieger der Partie (Sonntag, 14.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) hat beste Chancen, sich im Endspurt den Titel zu sichern.

Glamour bei der Formel 1 in Monaco

Auch der Motorsport hat Highlights zu bieten. Der Zweikampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton geht beim wohl prestigeträchtigsten Rennen der Saison, dem Großen Preis von Monaco (Sonntag, 14 Uhr im LIVETICKER), in die nächste Runde. Mehr als anderswo kommt es auf dem engen Stadtkurs auch auf das Qualifying am Samstag an (14 Uhr im LIVETICKER).

Nicht dabei ist Fernando Alonso, der die Herausforderung Indy 500 (Sonntag, 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US) angeht.

Deutsche Meisterschaft im Hockey

Im Hockey wird die Deutsche Meisterschaft bei den Frauen und den Männern vergeben. Am Samstagvormittag machen die Frauen des UHC Hamburg im Halbfinale gegen Rot-Weiss Köln den Anfang (10.25 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1), ehe sich der Mannheimer HC und der Club an der Alster (12.40 Uhr im LIVESTREAM) um das zweite Endspielticket duellieren.

Bei den Männern kämpfen Uhlenhorst Mühlheim und der Mannheimer HC (14.55 Uhr im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1) sowie Rot-Weiss Köln und der Harvestehuder THC (17.25 Uhr im LIVESTREAM) um den Titel. Die Finalspiele finden am Sonntag um 11.25 Uhr (Frauen, im LIVESTREAM) und 13.55 Uhr (Männer, im LIVESTREAM) statt.