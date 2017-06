Titelverteidiger Oracle USA ist mit Skipper Jimmy Spithill im sechsten Rennen der Finalserie beim 35. America's Cup der erste Sieg gelungen.

Im ersten Durchgang am Samstag hatte sich noch das Team Neuseeland durchgesetzt. Damit führt die Mannschaft um Skipper Peter Burling noch mit 4:1.

Die Neuseeländer hatten am vergangenen Wochenende die ersten vier Rennen für sich entschieden. Da sie aber wegen des Gesamtsieges der Amerikaner in der ersten Herausfordererrunde mit einem Minuspunkt in das Finale gestartet waren, betrug die Führung vor den Läufen am Samstag nur 3:0.

Das Team Oracle USA hatte die fünftägige Pause genutzt, um am Setup zu schrauben und eine Lösung für das Speed-Defizit zu finden.

Die Finalserie ist entschieden, sobald einer der beiden High-Tech-Katamarane sieben Punkte eingefahren hat. Vor vier Jahren hatten die USA in einer der größten Aufholjagden der Sportgeschichte einen 1:8-Rückstand gegen Neuseeland noch in einen 9:8-Erfolg umgewandelt.