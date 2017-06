Die deutschen Säbelfechter haben am letzten Tag der EM in Tiflis/Georgien im Mannschaftswettkampf die nächste deutsche Medaille verpasst.

Im kleinen Finale unterlagen Einzel-Europameister Max Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Björn Hübner Ungarn um den zweimaligen Olympiasieger Aron Szilagyi mit 45:28. Damit verpasste der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am letzten Turniertag das vierte Edelmetall. Vor EM-Beginn waren offiziell zwei Medaillen anvisiert worden.

Im Halbfinale hatte die Säbel-Equipe gegen Vize-Europameister Italien trotz zwischenzeitlicher Führung mit 39:45 verloren. Im Viertelfinale besiegte Deutschland noch den letztjährigen EM-Dritten Rumänien mit 45:39. Die deutschen Degenfechterinnen um Alexandra Ndolo scheiterten bereits im Viertelfinale mit 33:43 an Russland.

Am Donnerstag hatten Hartung mit seinem EM-Titel mit dem Säbel und Ndolo (Leverkusen, Silber) die ersten Medaillen für das deutsche Team in Tiflis geholt. Am Freitag legten die Florett-Damen mit Bronze im Teamwettbewerb das dritte Edelmetall nach.

In der nacholympischen Saison sind die Wettkämpfe in der georgischen Hauptstadt eine kleine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt bei der Heim-WM in Leipzig (19. bis 26. Juli).